Ενισχυμένη προστασία ταξιδιωτών στα οργανωμένα ταξίδια

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για την αναθεώρηση της Οδηγίας που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών και την προσαρμογή του πλαισίου στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η συμφωνία, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα δύο θεσμικά όργανα πριν την επίσημη έγκριση, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τουριστικό τομέα.

Τα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνουν συνδυασμό υπηρεσιών, όπως πτήσεις, διαμονή, μεταφορές και εκδρομές που προσφέρονται από ταξιδιωτικούς πράκτορες ή πλατφόρμες. Η αναθεώρηση της Οδηγίας κρίθηκε αναγκαία μετά από κρίσεις όπως η πτώχευση της Thomas Cook το 2019 και η πανδημία COVID-19, που ανέδειξαν κενά στην προστασία των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις ακυρώσεων ή αφερεγγυότητας.

Κύριες αλλαγές

Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει σαφείς υποχρεώσεις για τους διοργανωτές ταξιδιωτικών πακέτων. Σε περίπτωση ακύρωσης από τον διοργανωτή, οι ταξιδιώτες θα δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Αν η ακύρωση οφείλεται σε αφερεγγυότητα, η επιστροφή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως εννέα μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αιτήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα ή όταν η αφερεγγυότητα επηρεάζει επιβάτες από διαφορετικά κράτη μέλη). Η ενημερωμένη Οδηγία θα καλύπτει επίσης τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους διοργανωτές που συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προστασίας από την αφερεγγυότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν μικρότερες προθεσμίες για μεγαλύτερη ευελιξία.

Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα χρήσης κουπονιών αντί επιστροφής χρημάτων, αλλά με αυστηρούς όρους: τα κουπόνια θα πρέπει να έχουν ίση αξία με την επιστροφή, να ισχύουν έως 12 μήνες και να καλύπτονται από προστασία αφερεγγυότητας. Οι ταξιδιώτες πρέπει επίσης να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν μία ή περισσότερες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τον έμπορο. Τα κουπόνια θα καλύπτονται από προστασία αφερεγγυότητας.Οι ταξιδιώτες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τα κουπόνια και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

Ακυρώσεις λόγω ανωτέρας βίας

Η συμφωνία διευκρινίζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις έκτακτων και αναπόφευκτων περιστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή σοβαρές κρίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να ακυρώσουν χωρίς χρέωση ακύρωσης, ενώ ο ορισμός της «ανωτέρας βίας» θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Η αναθεωρημένη Οδηγία ενισχύει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες για μεθόδους πληρωμής, απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας, προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τέλη ακύρωσης. Παράλληλα, οι διοργανωτές θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς διαχείρισης παραπόνων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Μετά την επίσημη έγκριση, τα κράτη μέλη θα έχουν 28 μήνες για να ενσωματώσουν τη νέα Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Η συμφωνία θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της ασφάλειας των ταξιδιωτών και την προσαρμογή της αγοράς στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ