Εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής δωδεκατημόρια για τον Ιανουάριο

Ομόφωνα η Ολομέλεια αποφάσισε την παραχώρηση εξουσιοδότησης σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2026, για διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του 2026 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2025, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι να εγκριθούν από τη Βουλή και να πάρουν την τελική τους μορφή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το έτος 2026.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμο, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν έχει ακόμη κατατεθεί ή εγκριθεί από τη Βουλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Βουλής.

Η Ολομέλεια επίσης ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ