Στο 75,47% η συμμετοχή 7Q Invest I Multi Opportunities στην LCP Holdings

Στο 75,47% (19.362.976 Μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της LCP Holdings and Investments, ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής του 7Q Invest I Multi Opportunities μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η 7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC για λογαριασμό του επενδυτικού τμήματος 7Q Invest I Multi Opportunities (ο «Προτείνοντας») ανακοίνωσε την Πέμπτη στο χρηματιστήριο ότι η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της LCP Holdings and Investments Public Ltd έληξε στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας αποτελείται από 25.655.723 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,11 η κάθε μία.

Η δημόσια πρόταση θεωρείτο επιτυχής ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, καθώς κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης οριστικής απόφασης διατύπωσης της ΔΠ στις 10 Οκτωβρίου 2025, ο Προτείνοντας κατείχε άμεσα ποσοστό 41,87% (10.741.813 Μετοχές), ενώ πρόσωπα που με βάση το νόμο θεωρείται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα κατείχαν ποσοστό 26,11% (6.699.312 Μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.

Ως εκ τούτου η συνολική (άμεση και έμμεση) συμμετοχή του Προτείνοντα κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποδοχής ήταν ποσοστό 67,98% (17.441.125 Μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Ούτε ο Προτείνοντας ούτε πρόσωπα που με βάση το νόμο θεωρείται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα απέκτησαν μετοχές μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την ανακοίνωση οριστικής απόφασης διατύπωσης δημόσιας πρότασης στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, κατά την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης λήφθηκαν αποδοχές για 1.967.251 μετοχές, ήτοι συνολικό ποσοστό 7,67% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται αποδοχή που λήφθηκε από πρόσωπο που με βάση το νόμο θεωρείται ότι ενεργεί σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα για ποσοστό 0,18% (45.400 Μετοχές).

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 41,87% (10.741.813 Μετοχές) που κατείχε άμεσα ο Προτείνοντας στη λήξη της περιόδου αποδοχής στις 20 Ιανουαρίου 2026, εξασφαλίζει στον Προτείνοντα συνολική άμεση συμμετοχή 49,54% (12.709.064 Μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η συμμετοχή προσώπων που με βάση το νόμο θεωρείται ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε ποσοστό 25,94% (6.653.912 μετοχές), οπόταν η συνολική άμεση και έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσοστό 75,47% (19.362.976 Μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της.

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που, κατά τον τελικό έλεγχο των εντύπων αποδοχής και μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν αποδεσμεύσεις ενεχυριασμένων Μετοχών, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και έγγραφα και ως εκ τούτου δεν γίνουν αποδεκτά.