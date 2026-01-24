Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Αναθεωρημένοι κανόνες για σχέδια εξυγίανσης

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε την Παρασκευή το επικαιροποιημένο τελικό σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) σχετικά με τα σχέδια εξυγίανσης και τη λειτουργία των σωμάτων εξυγίανσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αναθεωρήσεις στοχεύουν στην απλοποίηση και τον επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού εξυγίανσης, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρχών.

Βασιζόμενη σε περισσότερο από μια δεκαετία πρακτικής εμπειρίας, καθώς και σε γνώσεις από περιπτώσεις κρίσης και ασκήσεις προσομοίωσης, η ΕΑΤ ολοκλήρωσε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTP) σχετικά με τα σχέδια εξυγίανσης και τα σώματα εξυγίανσης, τα οποία εγκρίθηκαν το 2016 και συνδυάστηκαν βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075. Τα ενημερωμένα πρότυπα αναθεωρούν τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης και ενισχύουν το λειτουργικό πλαίσιο για τα σώματα εξυγίανσης για διασυνοριακούς ομίλους.

Οι βασικές αλλαγές στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (RTP) σχετικά με τα σχέδια εξυγίανσης και τις αξιολογήσεις της δυνατότητας εξυγίανσης περιλαμβάνουν:

• Ένα πιο συνεπές και συνοπτικό σύνολο βασικών πληροφοριών για τις περιλήψεις σχεδίων

• Πιο αναλογικό και στοχευμένο περιεχόμενο σχεδίων, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος ή ομίλου.

• Σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ της επιλογής στρατηγικής εξυγίανσης και της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης.

• Μια αναδιοργανωμένη αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης, δομημένη γύρω από επτά βασικές διαστάσεις, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι βασικές ενημερώσεις του Κανονισμού Τροποποίησης (RTP) σχετικά με τα σώματα εξυγίανσης στοχεύουν στα εξής:

• Απλοποίηση των διαδικασιών για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

• Βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση.

• Ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού για την εφαρμογή των σχεδίων εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση Τραπεζών (BRRD) - Οδηγία 2014/59/ΕΕ - η ΕΑΤ έχει την εντολή να καθορίζει το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης (άρθρα 10 και 12), την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης (άρθρο 15) και την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εξυγίανσης (άρθρο 88). Τα αρχικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (RTP) υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2014 και εγκρίθηκαν το 2016.