Οι προσδοκίες για τις τιμές ακινήτων, τι αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα

Σταδιακή επιβράδυνση στις αυξήσεις των τιμών των ακινήτων, διαβλέπει η Κεντρική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει στο «Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου», ο δείκτης προσδοκιών των τιμών ακινήτων για τους επόμενους τρεις μήνες, που δημοσιεύεται στις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες το 2024, αντανακλώντας τις μειωμένες προσδοκίες για συνέχιση των αυξήσεων στις τιμές των ακινήτων.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει, η αναμενόμενη επιβράδυνση ενδέχεται να είναι σταδιακή αφού κατά τους πιο πρόσφατους μήνες καταγράφεται μια σταθεροποίηση του δείκτη προσδοκιών, η οποία συνάδει με τη σταθερή ετήσια άνοδο στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών που καταγράφεται τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025.

Θετικές εξελίξεις στην αγορά

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει θετικές εξελίξεις από την πλευρά της ζήτησης, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους.

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 η ζήτηση για ακίνητα, όπως αποτυπώνεται στον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), συνέχισε να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, καταγράφοντας επιταχυνόμενο ρυθμό αύξησης 14,4% τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους αγοραστές.

Όσον αφορά την προσφορά κατοικιών, από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε αύξηση 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. (από 7.772 μονάδες σε 8.128 μονάδες).

Όπως εκτιμά, η σταδιακή αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων συνδέεται εν μέρει με κυβερνητικές πολιτικές όπως το Σχέδιο Ανακαινίζω-Ενοικιάζω και το Σχέδιο Χτίσιμο για Ενοικίαση (Built to Rent) σε ιδιωτική γη.

«Η θετική πορεία της ζήτησης σε συνάρτηση με την τάση για σταδιακή αύξηση των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής, έχουν οδηγήσει σε μια σχετική σταθεροποίηση των τιμών κατοικιών τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025», προσθέτει.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5% σε συνέχεια ανόδου 4,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με το δείκτη τιμών ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας. Επιταχυνόμενη αύξηση (6,4%) καταγράφεται στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων και επιβραδυνόμενη αύξηση (2,6%) στον Δείκτη Τιμών Οικιών, αντανακλώντας τη μετατόπιση των προτιμήσεων προς μικρότερα ακίνητα, δεδομένου του αυξημένου κόστους κατασκευής.

Επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο, κατέδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσαν στις 9 Ιανουαρίου η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σε ότι αφορά το κόστος κατασκευής, ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών, ο οποίος δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσε μικρή αύξηση κατά 1,3% σε ετήσια βάση τους πρώτους δέκα μήνες του 2025.

Στήριξη από πιστωτική επέκταση και επιτόκια

Παράλληλα αναφέρεται ότι η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια στηρίζουν την αγορά ακινήτων.

Τα νέα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 22% το πρώτο δεκάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (από €892,9 εκατ. σε €1089,4 εκατ., αντίστοιχα), ενώ το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια (όλες οι περίοδοι προσδιορισμού) μειώθηκε στο 3,07% τον Οκτώβριο του 2025, σε σύγκριση με 4,29% τον Οκτώβριο του 2024.