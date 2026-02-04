ΚΕΔΙΠΕΣ: Μη αναγκαίες οι αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων

Η διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ, της κρατικής εταιρείας που ανέλαβε το 2018 τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του πρωην Συνεργατισμού, χαρακτηρίζει θετικό το αποτύπωμα του υφιστάμενου πλαισίου για τις εκποιήσεις το οποίο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης και κίνητρο για την επίτευξη συναινετικών λύσεων για την αναδιάρθρωση «κόκκινων δανείων».

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ως έργο να επιστρέψει στη Δημοκρατία €3,54 δισ. έναντι της κρατικής βοήθειας που εγκρίθηκε το 2018 για την απόκτηση καταθέσεων και δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική Τράπεζα. Η επίτευξη του στόχου, που θα μηδενίσει το βάρος για τον φορολογούμενο, εξαρτάται από την ανάκτηση των ΜΕΔ. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 το συνολικό ποσό της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας ανήλθε σε €1,746 δισ., χρήματα που προέρχονται από τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Η συζήτηση για τις εκποιήσεις έχει επανέλθει καθώς το ΑΚΕΛ επαναφέρει την πρόταση νόμου που έχει υποβάλει για αλλαγές στο πλαίσιο, με κύρια τροποποίηση την αναστολή της εκποίησης όταν εκκρεμεί στο δικαστήριο η εκδίκαση προσφυγής δανειολήπτη. Ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί και το Κίνημα Οικολόγων. Σήμερα ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο αμφισβητώντας το υπόλοιπο (αυτή είναι και η κύρια διαφορά) αλλά αυτή η προσφυγή δεν σταματά τη διαδικασία εκποίησης. Αν ο δανειολήπτης δικαιωθεί και το ακίνητο στο μεταξύ έχει εκποιηθεί για μεγαλύτερο ποσό οφειλής, τότε θα λάβει τη διαφορά. Η ισχύουσα ρύθμιση έχει ως στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα μαζικών καταχρηστικών αγωγών και να αφαιρεθεί η δυνατότητα από στρατηγικούς κακοπληρωτές να κρυφτούν πίσω από τη Δικαιοσύνη.

«Δεν θα θέλαμε να δούμε αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων (...). Η εκποίηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα εργαλείο που δίνει ώθηση στον δανειολήπτη να αναζητήσει λύση», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ το β΄εξάμηνο του 2025. Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι παραμένει σε ισχύ το Σχέδιο Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων, το οποίο προσφέρει σημαντική έκπτωση επί του υπολοίπου του δανείου.

Σε ό,τι αφορά τις εκποιήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 προωθήθηκαν 1.060 υποθέσεις πλειστηριασμών, από τις οποίες οι 129, το 12%, ήταν επιτυχείς (δηλαδή υπήρξε πώληση του ακινήτου), οι 573, το 54%, απέτυχαν και οι 358, το 34%, ακυρώθηκαν καθώς οι δανειολήπτες επιδίωξαν ενεργά να προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους.

Από τα στοιχεία της διαχείρισης προκύπτει ότι η πλειονότητα των λύσεων είναι συναινετικές. Σε δάνεια ονομαστικής αξίας €5,3 δισ., το 30,70% έχει αναδιαρθρωθεί (€1,9 δισ.), το 24,5% έχει εξοφληθεί (€1,297 δισ.) και στο 23,2% έχει γίνει ανταλλαγή ακινήτου με χρέος (€1,23 δισ.). Το 1,1% (€60,5 εκατ.) έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ενοίκιο Εναντι Δόσης, στο 6,5% (€343,4 εκατ.) έγινε ανάκτηση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό και στο 7,9% (€420,3 εκατ.) επιτεύχθηκε είσπραξη μετρητών σε δάνεια με καθυστέρηση.

Αμαρτίες γονέων...

Τα ΜΕΔ που κατέχει η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι παλαιά, γεγονός που δυσκολεύει την ανάκτησή τους. Πολλά από αυτά ανάγονται από το 2006 και υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες δεν έχει καταβληθεί ούτε μια δόση (!), όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Ο μέσος όρος ηλικίας των δανειοληπτών μας είναι 60 ετών», είπε ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ, Μάριος Παπαδόπουλος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δανείων σε βαθύ «κόκκινο», λύσεις δίνουν τα παιδιά των δανειοληπτών, τα οποία προχωρούν σε ρυθμίσεις προκειμένου να διασωθεί η οικογενειακή περιουσία.

Σημειώνεται ότι δάνεια που έχουν χορηγηθεί μετά το 2016 και τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στις διαδικασίες χορηγήσεων (αποκλειστικό κριτήριο είναι η δυνατότητα αποπληρωμής), το ποσοστό αθέτησης είναι πέριξ του 1%.