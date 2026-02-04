Οι συγκρατημένες αυξήσεις μισθών διασφαλίζουν ανταγωνιστικότητα οικονομίας

Οι μισθολογικές αυξήσεις είναι συγκρατημένες επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες σε συνδυασμό με την θετική πορεία της παραγωγικότητας της εργασίας, διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Στο «Οικονομικό Δελτίο» Δεκεμβρίου, η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας δεν τροφοδοτεί προς τα πάνω πιέσεις στους μισθούς, δεδομένων των σχετικά μέτριων μισθολογικών αυξήσεων που έχουν συμφωνηθεί μετά και του υψηλού πληθωριστικού επεισοδίου τα προηγούμενα έτη.

Κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2025, η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό σημείωσε άνοδο 4% σε σχέση με 3,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκε αύξηση κατά 3,9% και στον δημόσιο τομέα 3,8%.

Η αύξηση στο ιδιωτικό τομέα ήταν ευρείας βάσης και προήλθε κυρίως από τους τομείς των υπηρεσιών, όπως της ενημέρωσης και επικοινωνίας, του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων καθώς και των επαγγελματικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σε πραγματικούς όρους, η δαπάνη ανά μισθωτό αυξήθηκε κατά 3,3% σε σχέση με 1,9% το 2024. Η επιτάχυνση στην πραγματική δαπάνη αποδίδεται στις χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, σε συνάρτηση με τη σταθερή αύξηση της ονομαστικής δαπάνης ανά μισθωτό.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται η θετική πορεία της παραγωγικότητας της εργασίας, που ορίζεται ως το πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, υποστηριζόμενη από την επέκταση του κύκλου εργασιών του τομέα της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, η παραγωγικότητα σημείωσε αύξηση 1,9% κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2025 (2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο), διατηρώντας ένα σταθερό θετικό ρυθμό μεγέθυνσης.

«Ο συνδυασμός των σχετικά συγκρατημένων μισθολογικών αυξήσεων μαζί με την θετική πορεία της παραγωγικότητας της εργασίας, διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας», τόνισε η ΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης του μοναδιαίου κόστους εργασίας αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σταθερός σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο .

Παρά τις πρόσφατες ετήσιες αυξήσεις, ο δείκτης του μοναδιαίου κόστους εργασίας παραμένει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, κάτι που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, υποδεικνύει.

Ανθεκτική η αγορά εργασίας

Όπως τονίζει η Κεντρική Τράπεζα, η αγορά εργασίας στην Κύπρο παρέμεινε ανθεκτική κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σε συνάρτηση με την ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ. Η απασχόληση συνεχίζει να καταγράφει μεγέθυνση παράλληλα με συνεχιζόμενη μείωση στο ποσοστό ανεργίας, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα, αλλά και την στενότητα, της αγοράς εργασίας.

Ταυτόχρονα, καταγράφει συνεχιζόμενη ευελιξία, λόγω εισροής ξένου εργατικού δυναμικού και της θετική επίδρασης των ενεργητικών πολιτικών στο ποσοστό συμμετοχής των Κυπρίων στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση παρουσίασε αύξηση 1,5% το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σε συνέχεια αύξησης κατά 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας την θετική της τάση. Η αύξηση στην απασχόληση προήλθε κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και ήταν ευρείας βάσης, με κύρια συμβολή από τους κλάδους των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών καθώς και της ενη μέ ρωσης και επικοινωνίας. Θετική συνεισφορά στην απασχόληση προήλθε επίσης από τους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης.

Οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο αυξήθηκαν κατά 0,4% το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σε συνέχεια παρόμοιας αύξησης την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η αύξηση στην απασχόληση αντανακλάται και στη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, η οποία υποχώρησε στο 4,5% το πρώτο εννιάμηνο του 2025 από 5% την αντίστοιχη περίοδο το 2024, δηλαδή σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι συνεχίζουν επίσης να μειώνονται σταθερά από τον Ιούνιο του 2021, με τα στοιχεία Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 να καταγράφουν ετήσια μείωση 8,3%. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι νέοι 25–34 ετών συνέχισαν να συνεισφέρουν το περισσότερο στο συνολικό ποσοστό ανεργίας, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 5,8% το πρώτο εννιάμηνο του 2025. Ταυτόχρονα, σημειώνεται η σχετική μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας των Κυπρίων αποτελεί ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλους τους τομείς, με διαχρονική αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής των Κυπρίων στο εργατικό δυναμικό να καταγράφεται, εν μέρει λόγω των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (active labour market policies).

Οι ξένοι καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων

Παράλληλα, σημειώνεται, η αύξηση του ξένου εργατικού δυναμικού τα τελευταία χρόνια, ειδικά από χώρες εκτός ΕΕ, λόγω της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση στην Κύπρο (headquartering policy), συμβάλλει στην επέκταση του εργατικού δυναμικού, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων. «Αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν τη συνεχή ευελιξία και προσαρμοστικότητα της κυπριακής αγοράς εργασίας, αλλά και τη συνεισφορά της στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο ΑΕΠ», αναφέρει.

Τέλος, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) καταγράφει αύξηση στις κενές θέσεις εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2025, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Αυτό, επίσης σύμφωνα με την ΚΤ, αντανακλά την ισχυρή δυναμική της οικονομίας και τη συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά εργασίας, χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε αυξανόμενες πιέσεις στους μισθούς.