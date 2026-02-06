Πυρά συντεχνιών κατά Χριστοδουλίδη- «Μας αγνοεί και μας απογοητεύει»

Έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας να τις αγνοεί, όπως υποστηρίζουν, εκφράζουν οι συντεχνίες και για το λόγο αυτό δεν παρέστησαν στη χθεσινή παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου.

Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες ζητούν εδώ και καιρό τη διευθέτηση συνάντησης με τον πρόεδρο, απαιτώντας αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και ρυθμίσεις σε άλλα εργασιακά θέματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έλαβαν κάποια απάντηση.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι «το μόνο που ακούσαμε είναι ασφάλεια στην εργασία και τίποτα άλλο. Δεν ακούσαμε τίποτε για τον κατώτατο μισθό, για την ωριαία απόδοσή του καταδεικνύοντας ότι μέτρα για αυξήσεις μισθών και συλλογικών συμβάσεων δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης».

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε στον «Π» ότι ήταν σημαντικό η συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να γίνει πριν την παρουσίαση του προγραμματισμού της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «μας προβληματίζει έντονα η απουσία αναφορών για ρύθμιση σημαντικών εργασιακών θεμάτων».

Ο κ. Μάτσας σημειώνει ότι «δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, ούτε και για τη διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ούτε στην ανάγκη ενίσχυσης της επάρκειας μισθών εν μέσω του αυξημένου κόστους ζωής». Ακόμη, προσθέτει, ούτε για τον κατώτατο μισθό έγινε κάποια νύξη με τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι ένας στους τρεις εργαζομένους να λαμβάνουν μισθό μέχρι €1500 και υπάρχει ανάγκη βελτίωσής του.

Παράλληλα, σημειώνει, απουσίασαν οι αναφορές για την αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Μας αγνοεί και μας απογοητεύει

«Οι συντεχνίες δεν παρευρεθήκαμε στο προεδρικό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όχι μόνο μας αγνοεί αλλά και μας απογοητεύει», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου.

«Εμείς του ζητήσαμε ραντεβού μετά την κοροϊδία για τον κατώτατο μισθό και άλλα σημαντικά εργασιακά θέματα τα οποία έχουν άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζομένους και ακόμη θα μας κλείσει ραντεβού», τόνισε ο κ. Χριστοδούλου.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του τόπου μας, μόλις και μετά βίας μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας».

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόμνημα τεσσάρων βασικών αιτημάτων που απέστειλαν στον Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τον εθνικό κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και την εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2».

Σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Κατά τη χθεσινή του παρουσίαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ότι για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προωθείται η σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, που θα στηρίζει και θα χρηματοδοτεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε, εκσυγχρονίζεται ο περί εταιρειών νόμος, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απλοποιώντας και βελτιώνοντας διαδικασίες, για λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

«Στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η χώρα μας κατατάσσεται 1η στη Νότια Ευρώπη και 15η παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στην 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα φορολογίας και στη 2η θέση ως προς τα κίνητρα επιχειρηματικότητας για καινοτόμες επιχειρήσεις», σημείωσε.

«Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τα αποτελέσματα των πολιτικών μας για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις γνώσης και τεχνολογίας. Και σε συνέχεια των συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήδη έφεραν απτά αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε και το 2026 τη στρατηγική ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» τόνισε ο Πρόεδρος.

Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ

Παράλληλα, ο πρόεδρος σημείωσε ότι εντός του 2026 θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Προϋπόθεση για υλοποίηση πολιτικών η ισχυρή οικονομία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία ως κινητήριο δύναμη και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης.

«Το 2026 ξεκίνησε με την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, μίας από τις πιο εμβληματικές τομές των τελευταίων δεκαετιών, και με τον θετικό αντίκτυπο να γίνεται ήδη αισθητός σε όλους: Λιγότερο Φορολογικό Βάρος, Περισσότερο Διαθέσιμο Εισόδημα», σημείωσε.

Το 2026 η κυβέρνηση προχωρά με μία άλλη εμβληματική μεταρρύθμιση, πρόσθεσε, που αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας. «Kαταθέτουμε το νομοσχέδιο για καλύτερες και πιο αξιοπρεπείς συντάξεις, με τρόπο απλό, ουσιαστικό και βιώσιμο, ώστε να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους μας, Να διασφαλίσουμε επαρκές εισόδημα, Να περιορίσουμε το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών», είπε.