Η έκθεση ευρωπαϊκών τραπεζών στους κλιματικούς κινδύνους- Ποια τα δεδομένα για τις κυπριακές

Χαμηλή είναι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στους κλιματικούς κινδύνους, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία της Ευρωπαϊκή Αρχής Τραπεζών, καταγράφοντας το όγδοο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε χθες την τελευταία έκδοση του πίνακα ελέγχου κινδύνου ESG, ο οποίος ενσωματώνει δεδομένα έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο πίνακας ελέγχου αντικατοπτρίζει τις τελευταίες αλλαγές στην έκθεση των τραπεζών σε κλιματικούς κινδύνους και στοχεύει στην παροχή πληροφοριών υποβάθρου για την υποστήριξη των ιδρυμάτων και των αρχών στη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Η νέα έκδοση επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη σταθερότητα σε όλους τους σημαντικούς δείκτες κινδύνου που σχετίζονται με το κλίμα, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες ενημερώσεις.

Κυπριακές τράπεζες

Με βάση τα στοιχεία, το ποσοστό έκθεσης των κυπριακών τραπεζών σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) σε τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή ανέρχεται σε 59%.

Ανά τομέα, η μεγαλύτερη έκθεση είναι στις δραστηριότητες του τομέα ακινήτων με 16,7%, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, επιδιόρθωση αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με 16,4%, στη βιομηχανία 11,1%, στη μεταφορά και αποθήκευση με 9% και στις κατασκευές με 7,5%

Στο 62% η έκθεση στην ΕΕ

Οι εκθέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών σε τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή παρέμειναν αυξημένες σε περίπου 62%, αντανακλώντας τη σημασία των κλιματικά ευαίσθητων βιομηχανιών στα μη χρηματοοικονομικά εταιρικά χαρτοφυλάκια τους, γεγονός που δικαιολογεί συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών εργαλείων διαχείρισης κλιματικών κινδύνων και πλαισίων παρακολούθησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά έχουν η Δανία (81%), Φινλανδία (80%), Εσθονία (79%), Νορβηγία (79%), Αυστρία (78%), Βουλγαρία (78%), Λετονία (77%) και Ιταλία (76%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν το Λουξεμβούργο (13%), η Σλοβακία (27%) και η Μάλτα (41%).

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμο €7,6 εκατ. στην Crédit Agricole για μη συμμόρφωση με την απόφασή της σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Περιβαλλοντικά δεδομένα

Η ποιότητα των περιβαλλοντικών δεδομένων συνέχισε να βελτιώνεται. Τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα παρουσίασαν ισχυρές βαθμολογίες ενεργειακής απόδοσης, ενώ η εξάρτηση των τραπεζών από δείκτες προσεγγιστικών δεικτών έχει μειωθεί κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον Δεκέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας καλύτερη κάλυψη δεδομένων και πιο αξιόπιστες αξιολογήσεις βιωσιμότητας.

Οι μετρήσεις φυσικού κινδύνου παρέμειναν ετερογενείς μεταξύ των δικαιοδοσιών, πιθανώς λόγω μεθοδολογικών διαφορών μεταξύ των ιδρυμάτων. Αυτή η μεταβλητότητα υπογραμμίζει την εγγενή πολυπλοκότητα της μέτρησης του φυσικού κινδύνου σε ποικίλες ευρωπαϊκές γεωγραφικές περιοχές και σύνολα δεδομένων.