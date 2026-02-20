Κανονισμοί για άδειες ανάπαυσης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου που διορίζονται στο δημόσιο

Κανονισμούς για τις άδειες ανάπαυσης των δημοσίων υπαλλήλων, κατέθεσε χθες στη βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την ίση μεταχείριση Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου που διορίζονται στο δημόσιο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1995 έως 2017, η άδεια ανάπαυσης των υπαλλήλων υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους στη δημόσια υπηρεσία, από την ημερομηνία διορισμού τους σε μόνιμη θέση. Δεν προβλέπεται, κατά το ισχύον καθεστώς, η αναγνώριση προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε σε άλλη κρατική υπηρεσία ή οργανισμό, ούτε προηγούμενης απασχόλησης ως Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσης.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 20.2.2018, είχε εγκρίνει την εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και ασθένειας των ΕΑΧ με αυτές των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, ωστόσο, παρέμεινε σε εκκρεμότητα η τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ΕΑΧ που διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία συνεχίζει να έχει τον αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που είχε ως ΕΑΧ και τα χρόνια υπηρεσίας του να αναγνωρίζονται για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσής του.

Η ρύθμιση του θέματος αυτού περιλήφθηκε σε κείμενο νέων περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, οι οποίοι καταρτίστηκαν για εκσυγχρονισμό των ισχυόντων Κανονισμών και προωθήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση τον Φεβρουάριο του 2024, όμως η εξέτασή τους παραμένει σε εκκρεμότητα, λόγω ενστάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων αναφορικά με τροποποιήσεις που προωθήθηκαν για τις άδειες ασθένειας των υπαλλήλων. Το θέμα αυτό επανεξετάζεται από το Υπουργείο, ωστόσο, δεδομένου ότι η ρύθμιση του θέματος της άδειας ανάπαυσης ΕΑΧ που διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, κρίθηκε σκόπιμη η προώθησή του ξεχωριστά.

Ως εκ τούτου, έχουν καταρτιστεί οι προωθούμενοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί για ρύθμιση του θέματος τόσο για τους ΕΑΧ που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία όσο και υπαλλήλων που διορίζονται έπειτα από υπηρεσία σε άλλη κρατική υπηρεσία ή οργανισμό (Δυνάμεις Ασφαλείας, Ένοπλες Δυνάμεις, Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), για λόγους ίσης μεταχείρισης.

Στους εν λόγω προωθούμενους Κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου 2018, για συμμόρφωση με την προαναφερθείσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι προωθούμενοι Κανονισμοί έχουν ελεγχθεί νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13.01.2026.