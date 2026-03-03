Οδηγίες Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για διατμηματικές προαγωγές

Στις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, αλλά και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, αναφέρεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σε εγκύκλιό του, σημειώνει ότι σε θέση διατμηματικής προαγωγής μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δηµόσια υπηρεσία σε θέση στο αµέσως κατώτερο µισθοδοτικό επίπεδο των επιστηµονικών δοµών θέσεων ή των επαγγελµατικών δοµών θέσεων, ανάλογα µε την περίπτωση.

«Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εξετάζει την πλήρωση της θέσης», προσθέτει.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει, υπάλληλοι που αποδέχονται προσφορά προαγωγής σε συγκεκριμένη θέση διατμηματικής προαγωγής δεν δύναται να συνεχίσουν να είναι υποψήφιοι σε τυχόν άλλες διαδικασίες θέσεων διατμηματικής προαγωγής, που έχουν υποβάλει αίτηση, καθώς από την ημερομηνία ισχύος της προαγωγής τους στη θέση που έχουν αποδεχτεί, δεν θα υπηρετούν πλέον σε θέση αμέσως κατώτερου μισθοδοτικού επιπέδου των άλλων θέσεων διατμηματικής προαγωγής που ενδεχομένως διεκδικούν.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι διατμηματικές προαγωγές (κυρίως για θέσεις κλίμακας Α13 και άνω) διέπονται από τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2022.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις και ασκήσεις σε Εξεταστικά Κέντρα (assessment centers).