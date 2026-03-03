Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πόλεμος ΚΕΒΕ, ΟΕΒ περί ανεξαρτησίας- Ο «Π» αποκαλύπτει το περιεχόμενο επιστολών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Μια ανάρτηση του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, σε Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης με την οποία αναφέρεται στην ΟΕΒ ως «τη μεγαλύτερη και πραγματικά ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση της χώρας», προκάλεσε ένα νέο επεισόδιο στις διαχρονικά δύσκολες σχέσεις ΟΕΒ - ΚΕΒΕ

Ένα σοβαρό επεισόδιο ήρθε να επιβαρύνει τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ανάμεσα στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), με αφορμή ανάρτηση του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, σε Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης με την οποία αναφέρεται στην ΟΕΒ ως «τη μεγαλύτερη και πραγματικά ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση της χώρας». Αποτελεί κοινό μυστικό στην επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου ότι οι σχέσεις των δύο φορέων δεν είναι πάντα αγαστές. Η τελευταία κρίση, που δεν είδε το φως της δημοσιότητας, αφορούσε το ζήτημα της ΑΤΑ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας κρίσης είναι ότι υπάρχουν έγγραφα,...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΕΒΕΟΕΒΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα