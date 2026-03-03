Πόλεμος ΚΕΒΕ, ΟΕΒ περί ανεξαρτησίας- Ο «Π» αποκαλύπτει το περιεχόμενο επιστολών

Ένα σοβαρό επεισόδιο ήρθε να επιβαρύνει τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ανάμεσα στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), με αφορμή ανάρτηση του γενικού διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, σε Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης με την οποία αναφέρεται στην ΟΕΒ ως «τη μεγαλύτερη και πραγματικά ανεξάρτητη εργοδοτική οργάνωση της χώρας». Αποτελεί κοινό μυστικό στην επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου ότι οι σχέσεις των δύο φορέων δεν είναι πάντα αγαστές. Η τελευταία κρίση, που δεν είδε το φως της δημοσιότητας, αφορούσε το ζήτημα της ΑΤΑ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας κρίσης είναι ότι υπάρχουν έγγραφα,...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!