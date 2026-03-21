Ικανοποίηση Κεραυνού για αξιολόγηση S&P- Πυλώνας ασφάλειας η Κύπρος

Την ικανοποίησή του για τη ψεσινή αξιολόγηση του οίκου Standard and Poor’s για την κυπριακή οικονομία, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διατηρεί την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα Α- με θετική προοπτική.

«Η αξιολόγηση του Οίκου S&P σε συνθήκες αστάθειας του οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η οποία προκαλείται από τους σε εξέλιξη πολέμους, με δυνητικούς κινδύνους για την οικονομία μας, αποτελεί μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης» , αναφέρει.

«Μιας οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη μείωση του δημόσιου χρέους, σε μια ισόρροπη αναπτυξιακή πολιτική που στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα για τις επενδύσεις», τονίζει.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου και στέλνω το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας και αναμένουμε να καλωσορίσουμε τους τουρίστες μας και τους επισκέπτες μας στην ασφαλή Ευρωπαϊκή Κύπρο», καταλήγει.

Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι η κίνηση αυτή σε ένα περιβάλλον γενικότερης αστάθειας και μεταβλητότητας δείχνει πως ο εν λόγω οίκος πιστεύει πως τα θεμελιώδη δεδομένα της κυπριακής οικονομίας εξακολουθούν να είναι υγιή και παρά τις όποιες επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή η θετική πορεία των προηγούμενων χρόνων προβλέπεται να συνεχιστεί με την εξομάλυνση της κατάστασης.

Τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης των S&P, σύμφωνα το ΥΠΟΙΚ, είναι:

α) Αναμένεται πως η ανάπτυξη της οικονομίας θα συνεχιστεί εκτός αν υπάρξει σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί κοντά στο 3%, νούμερο μικρότερο από τα τελευταία χρόνια αλλά που θα εξακολουθήσει να είναι ψηλό σε σχέσης με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ προβλέπεται να συνεχίσει και η καταγραφή δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

β) Η μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους καθώς και η γενικότερη μείωση του εξωτερικού χρέους λόγω της αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών έχει αυξήσει την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας απέναντι σε γεγονότα όπως τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

γ) Το ικανοποιητικό επίπεδο διακυβέρνησης της οικονομίας το οποίο οδήγησε σε ισχυροποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα, μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστωτική ανάπτυξη

Ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει στο άμεσο μέλλον την πορεία της Κυπριακής οικονομίας είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Παρατεταμένος πόλεμος θα οδηγήσει σε σημαντικές παγκόσμιες συνέπειες όμως η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους S&P, διαθέτει τα εχέγγυα να διαχειριστεί την κρίση αυτή.

Πέρα από τον πόλεμο, κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας είτε θετικά είτε αρνητικά οι S&P θεωρούν:

α) Την πορεία των δημόσιων οικονομικών,

β) Τα μακροοικονομικά δεδομένα, και

γ) Την συνέχιση της εισροής ξένων άμεσων επενδύσεων στην οικονομία

Το ΥΠΟΙΚ τονίζει ότι ο οίκος S&P διατηρεί την ΚΔ σε ένα ψηλό σημείο αξιολόγησης με πιθανότητες περαιτέρω αναβαθμίσεων παρά τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πεδίο δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του στην δυνατότητα του κυπριακού κράτους να διαχειριστεί κρίσεις και την ισχυρή εικόνα της οικονομίας.

Η εμπιστοσύνη αυτή, υποδεικνύεται, πηγάζει από την προσήλωση στην δημοσιονομική πειθαρχία και τις ορθολογιστικές οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται καθώς και την επιτυχημένη διαχείριση κρίσεων όπως την περίοδο του κορονοϊού και την περίοδο κατά την έναρξη του Ρωσσοουκρανικού πολέμου.

Η πορεία των αξιολογήσεων της Δημοκρατίας στο μέλλον θα εξαρτηθεί πέραν από το εξωτερικό περιβάλλον και από την συνέχιση των πολιτικών αυτών ώστε η οικονομία να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης και μείωσης του δημοσίου χρέους.