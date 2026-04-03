ΚΟΑΓ: Προχωρά η υλοποίηση έργου προσιτής κατοικίας στα Πολεμίδια

Στην υλοποίηση της οικιστικής ανάπτυξης «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» στα Πολεμίδια, προχωρά Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), μετά την υπογραφή των συμβολαίων την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, με την εταιρεία A. ARISTOTELOU CONSTRUCTION LTD.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού διευκρινίζεται ότι το έργο, το οποίο θα ανεγερθεί επί της οδού Καντάρας, περιλαμβάνει 29 ημιανεξάρτητες κατοικίες τριών υπνοδωματίων και συνθέτει μία ολοκληρωμένη οικιστική πρόταση που συνδυάζει άνεση, σύγχρονη αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα σε ένα αναπτυσσόμενο αστικό περιβάλλον. Ενημερώνει περαιτέρω πως οι τιμές των κατοικιών αναμένεται να ανακοινωθούν περί τον Μάιο, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό ο Οργανισμός αναφέρει ότι προηγήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που σχεδίασε ένα σύνολο με καθαρές γραμμές, σύγχρονη αισθητική και ξεχωριστή ταυτότητα.

Ειδικότερα εξηγεί πως η ανάπτυξη ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες υποδομές και τεχνικές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον άνετο, λειτουργικό και ασφαλές με σύγχρονες ενεργειακές λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος διαβίωσης. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, η ενεργειακή κλάση Α’, καθώς και η χρήση θερμομονωτικών υλικών και συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης, συνθέτουν ένα ενεργειακά αποδοτικό σύνολο κατοικιών, συνεχίζει.

Η ανάπτυξη εντάσσεται στο πρόγραμμα προσιτής κατοικίας του ΚΟΑΓ, απευθύνεται σε οικογένειες και πολίτες που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο οικιστικό περιβάλλον, με προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ