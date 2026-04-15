Παραμένουν οι διαφωνίες κοινωνικών εταίρων για συλλογικές συμβάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις στην τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με στόχο την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη με ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις κάτω του 80% οφείλουν να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Τη Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρία της τεχνικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και το Υπουργείο Εργασίας. Όπως πληροφορείται ο «Π», οι συζητήσεις δεν άγγιξαν ακόμη την ουσία, ωστόσο οι διαφωνίες επί της ερμηνείας της οδηγίας είναι έκδηλες. Το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να αποστείλει σημείωμα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στην Κύπρο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς υπολογίζεται κοντά στο 43%.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η οδηγία αποτελεί σύσταση και όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, στην Κύπρο υπάρχουν αρκετά μέτρα που υποβοηθούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως είναι ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, ο Νόμος για την Αναγνώριση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και ο περί Συντεχνιών Νόμος. «Εμείς δεν συζητούμε επέκταση των συλλογικών συμβάσεων διότι δεν είναι αυτό που λέει η οδηγία. Η οδηγία δίνει εργαλεία ώστε να υπάρξει σταδιακή αύξηση της κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό», δήλωσε στον «Π» ο αναπληρωτής γ.γ. του ΚΕΒΕ, Αιμίλιος Μιχαήλ. «Η εφαρμογή της οδηγίας δεν είναι αντικείμενο ερμηνείας στη βάση συμφερόντων των εργοδοτών», επισημαίνει ο γ.γ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Πρόσφατα η ΟΕΒ υπογράμμισε ότι το όριο του 80% για κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις, νοείται μόνο ως δείκτης που ενεργοποιεί την υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου δράσης από τα κράτη μέλη για προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για καθορισμό των μισθών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται ποσοστό κάλυψης 80% από συλλογικές συμβάσεις.

«Στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής ανταλλάζουμε απόψεις στα κεφάλαια που έχουν τεθεί», επεσήμανε στον «Π» η βοηθός γενική διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου. «Μέχρι το τέλος του έτους, η κυβέρνηση στοχεύει να υποβάλει το σχέδιο δράσης», πρόσθεσε και αναμένεται να ακολουθήσουν συζητήσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

«Αναμένουμε εισηγήσεις από το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τις θεματικές που συζητούμε», επισημαίνει η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τονίζοντας ότι η στάση των εργοδοτών είναι «κωλυσιεργία και άρνηση».

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, ανάμεσα σε άλλες διεκδικήσεις, αυτό που απαιτούν είναι το δικαίωμα των συντεχνιών ως αντιπροσώπων των εργαζομένων να προσέρχονται ελεύθερα στους χώρους εργασίας όπως ορίζει και ο νόμος.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, μια ουσιαστική και διαρκής λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων κάτι που θα βοηθήσει στην ενίσχυση των απολαβών, στην επέκταση του θεσμού των ταμείων προνοίας για όλους τους εργαζομένους και στην ενίσχυση των συντάξεων.

Αναμένουν το νομοσχέδιο

Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες αναμένουν την κατάθεση του νομοσχεδίου για την επάρκεια των μισθών.

«Η Κύπρος ήδη έχει καθυστερήσει εδώ και ενάμιση χρόνο στην κατάθεση του νομοσχεδίου που συνδέεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την επάρκεια των μισθών και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται άρθρα που αφορούν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την επίτευξη του στόχου κάλυψης τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις», δήλωσε στον «Π» ο κ. Μάτσας.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο (το οποίο να σημειωθεί βρίσκεται σε τελική μορφή), πρέπει να προχωρήσει προς ψήφιση και έγκριση πριν από τη διάλυση της παρούσας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυβέρνηση καθυστερεί την προώθηση του», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση θα φθάσει πλέον τα δύο έτη.

«Η καθυστέρηση αυτή γεννά όμως ζητήματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εργοδοτικής πλευράς αφού η χρονοκαθυστέρηση του σχετικού νομοσχεδίου (ανάλογη ήταν και η καθυστέρηση εν αναμονή της δικαστικής απόφασης) τους μόνους που ευνοεί είναι τους εργοδότες», τονίζει ο κ. Μάτσας.

Η επόμενη συνεδρία της τεχνικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου.