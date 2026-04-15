Business as usual στις τράπεζες- Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά δανειοληπτών

Η αβεβαιότητα στην οικονομία που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση, δεν επηρεάζει προς το παρόν τις καθημερινές δραστηριότητες των τραπεζών.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε παρατηρήσει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά ή στις συνήθειες των πελατών της Τράπεζας Κύπρου, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις», ανέφερε στον «Π», εκπρόσωπος της τράπεζας.

«Η ζήτηση για δάνεια, η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων και η γενικότερη δραστηριότητα κινούνται ομαλά, χωρίς ενδείξεις επηρεασμού από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για εμάς είναι business as usual», τονίζει.

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνει, «παρακολουθούμε στενά το γεωπολιτικό περιβάλλον και αξιολογούμε διαρκώς τις πιθανές αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και στο κόστος διαβίωσης, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να προσαρμόσουμε έγκαιρα τις ενέργειές μας».

Ήδη η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε μια νέα στοχευμένη πρωτοβουλία στήριξης, με σκοπό να ενισχύσει τον ξενοδοχειακό κλάδο και να συμβάλει στην τόνωση της κυπριακής οικονομίας.

«Για κάθε πληρωμή διαμονής από 6 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2026, με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο «ανταμοιβή», οι πελάτες επωφελούνται με X5 βαθμούς σε όλες τις διαμονές κατά τη διάρκεια της ενέργειας. Με αυτή την πρωτοβουλία, επιβραβεύουμε έμπρακτα τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, ενώ παράλληλα στηρίζουμε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας: την ξενοδοχειακή βιομηχανία»,επεσήμανε.

Μόλις το ένα δέκατο χαρτοφυλακίου στον τουρισμό

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων για το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας 2026-2028, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η έκθεση της τράπεζας στην περιοχή είναι πολύ χαμηλή. Ο τομέας του τουρισμού, ανέφερε, αποτελεί μόλις το ένα δέκατο του χαρτοφυλακίου της σε Κύπρο και Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα θετικά δεδομένα περιλαμβάνεται και ο χαμηλός δείκτης κόστους προς έσοδα που είναι κάτω του 40%.

«Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ», τόνισε, αναφέροντας ότι «αναλόγως με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα ενεργήσουμε».

Στα €576 εκατ. τα νέα δάνεια

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα νέα δάνεια στις τράπεζες ανήλθαν στα €576 εκατ. το δίμηνο του 2026, καταγράφοντας μικρή αύξηση 3% και φθάνοντας σε νέο ρεκόρ.

Περιορισμένη η έκθεση

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η έκθεση των κυπριακών και ευρωπαϊκών τραπεζών, σε αντισυμβαλλόμενους στη Μέση Ανατολή, είναι περιορισμένη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, πληθωριστικών πιέσεων, ασθενέστερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένη και μικρή σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους, επεσήμανε σε πρόσφατο σημείωμά του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.

Όπως υπέδειξε, οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση είναι πιο πιθανό να προκύψουν μέσω έμμεσων μακροοικονομικών χρηματοοικονομικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πίεσης σε εγχώριους εταιρικούς δανειολήπτες που εκτίθενται στην περιοχή, παρά σε άμεση πιστωτική έκθεση.