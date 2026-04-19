ΟΕΒ: Οι σημαντικότερες εργασιακές εξελίξεις του 2025

Στις σημαντικότερες εργασιακές εξελίξεις του 2025, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με την ευκαιρία της ετήσιας γενικής συνέλευσής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026.

Όπως επισημαίνεται, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ανέλαβε έντονη δράση για τη στήριξη των επιχειρήσεων και ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΕΒ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ειρηνική ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με συγκράτηση του εργατικού κόστους και διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι παρά τις δυσκολίες, το 2025 η ανεργία παρουσίασε περαιτέρω μείωση με το ποσοστό να περιορίζεται στο 4,4% για το έτος (2024: 4,9%) ενώ η απασχόληση σημείωσε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ξεπερνώντας το 81% (2024: 79,8).

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες εργασιακές εξελίξεις του 2025 συνοψίζονται στα εξής:

- Τον Ιανουάριο του 2025, καταβλήθηκε μισθολογική αύξηση ύψους 1,25% επί των νέων βασικών μισθών λόγω της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) (εκεί και όπου εφαρμόζεται), με βάση τη μεταβατική συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017 και την ανανέωση αυτής που υπογράφηκε στις 12 Μαΐου 2023 και που προέβλεπε την αναπροσαρμογή των μισθών στο 66,7% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης).

-Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, επήλθε μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία υπογράφτηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η συμβολή του οποίου στην επίτευξή της ήταν καταλυτική. Η νέα μόνιμη συμφωνία, προνοεί για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού καταβολής του τιμαριθμικού επιδόματος από το 66,7%, στο 100% της αύξησης του σχετικού δείκτη (80% κατά τον Ιανουάριο του 2026, 90% κατά τον Ιούλιο του 2026 και 100% από τον Ιούλιο του 2027 και εντεύθεν, κατά τον Ιούλιο εκάστου έτους).

-Τον Φεβρουάριο του 2025 αναθεωρήθηκε η στρατηγική για την απασχόληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού του 2022, η οποία και μετονομάστηκε σε «πλαίσιο εργοδότησης αλλοδαπών εργαζομένων», αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να εξεύρουν κατάλληλο ημεδαπό ή κοινοτικό ανθρώπινο δυναμικό να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες.

-Κατά το 2025 ξεκίνησε η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, στη βάση των μελετών των εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου η μεταρρύθμιση να βασίζεται σε διεθνή πρότυπα κοινωνικής ασφάλειας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες άλλων χωρών.

Η ΟΕΒ έχει επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιούχων προσφέροντας αξιοπρεπείς συντάξεις και χωρίς να επιφέρει επιπρόσθετο κόστος που να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

-Πριν την εκπνοή του έτους, εκδόθηκε το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα, το οποίο προβλέπει ότι από 1/1/2026 ο μεικτός κατώτατος μισθός πρόσληψης αυξάνεται σε €979 (από €900 που ίσχυε) και μετά από 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ο μεικτός κατώτατος μισθός αυξάνεται σε €1.088 (από €1.000 που ίσχυε).

-Με αφορμή τις αλλεπάλληλες αδικαιολόγητες και παράτυπες απεργίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, σχολεία μέσης εκπαίδευσης και μέσα μαζικής μεταφοράς, η ΟΕΒ, με σκοπό να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και να προστατευτεί η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των πολιτών, έθεσε για ακόμη μια φορά την πρότασή της για νομοθέτηση της συμφωνίας για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, που συνομολόγησαν το 1999 η ΟΕΒ με ΣΕΚ, ΠΕΟ & ΠΑΣΥΔΥ.

Πέρα από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2025 ανέπτυξε έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία θεμάτων εργασιακού περιεχομένου περιλαμβανομένων νομοπαρασκευαστικών διαδικασιών, υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ισότητας των φύλων στην απασχόληση και άλλα θέματα που περιγράφονται συνοπτικά στην ετήσια έκθεση, η οποία θα συζητηθεί στη γενική συνέλευση των μελών της οργάνωσης.