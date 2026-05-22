Πέντε όροι για τις μπίζνες Γ. Παπαναστασίου στον ιδιωτικό τομέα

Αυξάνονται οι πρώην υπουργοί που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους ομίλους εταιρειών. Πολύ πρόσφατα στη λίστα προστέθηκε και ο τέως υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, ακολουθώντας τα βήματα προκατόχων του.

Ο κ. Παπαναστασίου έλαβε έγκριση από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό πέντε αυστηρούς όρους, τους οποίους, εάν παραβιάσει θα είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης. Η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει ότι οι πρώην αξιωματούχοι δεν αξιοποιούν την προνομιακή πληροφόρηση που κατέχουν προς όφελος των νέων τους εργοδοτών και σε βάρος των ανταγωνιστών τους ή του κράτους.

Εξόρυξη και εμπορία ορυκτών

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο κ. Παπαναστασίου θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία GMA Global Mining Alliance Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, διατηρεί γραφεία στη Λευκωσία και δραστηριοποιείται στον τομέα των εξορύξεων και της εμπορίας ορυκτών.

Λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κ. Παπαναστασίου είχε αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, των υδρογονανθράκων, του εμπορίου και της βιομηχανίας, ζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου σειρά διευκρινίσεων και πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησής του. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας, τη δομή ιδιοκτησίας, την παρουσία και δραστηριότητα του ομίλου στην Κύπρο, τυχόν σχέσεις ή επαφές με κρατικές αρχές και αξιωματούχους, καθώς και την αμοιβή που θα λαμβάνει. Ο τέως υπουργός προσκόμισε όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με δικηγόρο.

Κατά την εξέταση της αίτησης, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε επίσης υπόψη επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, ημερομηνίας 20/3/2026, σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα της GMA Global Mining Alliance Ltd στον τομέα της εξερεύνησης και διαχείρισης μεταλλευτικών περιουσιακών στοιχείων δεν φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να συγκρούεται ούτε να έχει άμεση συνάφεια με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες ή την άσκηση πολιτικής που ασκούσε ο κ. Παπαναστασίου κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο, υπό την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής των δεδομένων, το ζήτημα θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Οι όροι

Η Επιτροπή Ελέγχου αφού μελέτησε τα ενώπιόν της στοιχεία και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι η σύμβαση εργοδότησης του τέως υπουργού επιτρέπει, αντικειμενικά, ουσιώδη διεύρυνση του πεδίου καθηκόντων του, αποφάσισε να εγκρίνει μεν την αίτηση του κ. Παπαναστασίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην GMA Global Mining Alliance Ltd αλλά υπό τους ακόλουθους όρους:

Θα ασκεί αποκλειστικά καθήκοντα συμβουλευτικής φύσης χωρίς ανάληψη οποιωνδήποτε εκτελεστικών, διοικητικών, διαχειριστικών ή αντιπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων.

Δεν θα εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, εκπροσώπηση, παρέμβαση (lobbying) ή άλλη ενέργεια για εξασφάλιση αδειών, παραχωρήσεων, εγκρίσεων ή κρατικών αποφάσεων έναντι κυβερνήσεων, υπουργείων, ρυθμιστικών αρχών, ημικρατικών οργανισμών ή άλλων δημόσιων αρχών.

Δεν θα εμπλέκεται σε οποιοδήποτε έργο ή δραστηριότητα που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία ή δημόσιες αρχές, υπηρεσίες, οργανισμούς ή φορείς που εμπίπτουν ή συνδέονται με το πρώην χαρτοφυλάκιό του.

Δεν θα χρησιμοποιεί, αξιοποιεί ή διαβιβάζει ευαίσθητες εμπορικές ή άλλες πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστές του μελλοντικού του εργοδότη ή αξιοποιεί γνώση μη ανακοινωθείσας πολιτικής, την οποία απέκτησε λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως τέως υπουργός, εφόσον αυτή μπορεί να αποβεί προς όφελος του μελλοντικού του εργοδότη.

Η παρούσα έγκριση χορηγείται αποκλειστικά για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας στη συγκεκριμένη εταιρεία, δυνάμει της συγκεκριμένης σύμβασης.

Μέχρι τρία χρόνια φυλάκιση

Όσοι πρώην αξιωματούχοι παραλείψουν να λάβουν άδεια από την Επιτροπή Ελέγχου για εργασία στον ιδιωτικό τομέα κατά τα πρώτα δύο χρόνια από την αποχώρησή τους από το δημόσιο αξίωμα αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως €10.000 ή ποινή φυλάκισης ενός έτους ή και τις δύο ποινές.

Όσοι υποβάλουν ψευδή στοιχεία στην Επιτροπή ή παραβιάζουν αποφάσεις της, υπόκεινται σε πρόστιμο έως €30.000 ή φυλάκιση έως τριών ετών ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση που το πρόσωπο συνεχίζει την παραβίαση, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €500 ημερησίως.

Έλεγχος για διαφθορά

Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου για ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συστάθηκε με νόμο το 2007 με σκοπό, αφενός, να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας τη χρησιμοποίηση της προνομιακής πληροφόρησης που έχουν πρώην κρατικοί αξιωµατούχοι, δικαστές και ανώτεροι λειτουργοί του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς όφελος του νέου τους εργοδότη και ενάντια στο κράτος και αφετέρου, να αποτρέπει κρατικούς αξιωματούχους, δικαστές και ανώτερους λειτουργούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από του να ενεργούν για προσωπικό συµφέρον και συνεπώς ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους στη δηµόσια υπηρεσία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου είναι η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιάννα Χατζηχάννα και μέλη, η Διοικήτρια Πολιτικής Άμυνας Μαρία Παπά, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, και η Σταύρη Ττόφα, Διευθύντρια Λογιστικών Υπηρεσιών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.