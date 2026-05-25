Έχασαν το τρένο ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ

Ένας κύκλος έκλεισε για τρία κόμματα, τα οποία, παρά τις προσπάθειες για συσπείρωση και προσέλκυση ψηφοφόρων, στο τέλος απέτυχαν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στη Βουλή. Παρά την αισιοδοξία που εξέφραζαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής για θέση στα έδρανα, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων και ΔΗΠΑ είδαν στο τέλος το αποτέλεσμα της κάλπης να τους οδηγεί εκτός.

Μεγάλος ηττημένος η ΕΔΕΚ, δεδομένου ότι ένα ιστορικό κόμμα μένει για πρώτη φορά εκτός Βουλής. Είχε συνεχή παρουσία στο Σώμα, από το 1970, όταν πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό της συνέδριο και συμμετείχε για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές, μέχρι σήμερα. Επίσης, μετά από 25 χρόνια παρουσία, εκτός εδράνων βρίσκονται οι Οικολόγοι. «Εξέπνευσε» κοινοβουλευτικά και η ΔΗΠΑ, η οποία μετά την ίδρυσή της, το 2018, εισήλθε με τέσσερις βουλευτές στη Βουλή μέσα από την προηγούμενη αναμέτρηση, του 2021.

Σε σχέση με τα ποσοστά και τους αριθμούς των ψήφων, τα οποία δεν επέτρεψαν στα τρία κόμματα να προλάβουν το τρένο για συνέχεια στη Βουλή, η ΕΔΕΚ έλαβε 3,2% και 12.092 ψήφους, το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών 2% και 7.265 ψήφους και η ΔΗΠΑ 3,1% και 11.696 ψήφους.

«Αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί, ας αναλάβουν όμως όλοι τις ευθύνες τους, που βλέποντας τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετώπιζε η ΕΔΕΚ προτίμησαν να μείνουν μακριά», δήλωσε φορτισμένος ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου. Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ανέφερε, για να αξιολογήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κ. Αναστασίου αναμένεται να θέσει την παραίτησή του ενώπιόν τους.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε πως «δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο κόσμος. Όταν βγαίνουμε με ένα παραγωγικό αποτέλεσμα για το Κίνημα, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, πραγματικά είναι άξιον απορίας το τι ακριβώς επιδιώκει ο κυπριακός λαός». Τα συλλογικά όργανα του Κινήματος θα συνέλθουν πιθανόν τη Δευτέρα, είπε, για να λάβουν αποφάσεις.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν απέδωσε μερίδιο ευθύνης για το αποτέλεσμα στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες αποκάλεσε «εργαλείο χειραγώγησης». Επίσης, αναφέρθηκε σε «πισώπλατες μαχαιριές» από άτομα που η παράταξη ευεργέτησε, εννοώντας άτομα που αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν σε άλλα κόμματα. Σημείωσε ότι η επόμενη μέρα βρίσκει τη ΔΗΠΑ ενωμένη και ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, είπε ότι «ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και εμείς πρώτοι θα τις αναλάβουμε».

Η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ είχαν εκλέξει από τέσσερις βουλευτές το 2021, ενώ οι Οικολόγοι τρεις. Κοινό τους χαρακτηριστικό το οποίο, σύμφωνα με αναλύσεις της προεκλογικής έχει τη σημασία του, είναι ότι κανένα δεν ολοκλήρωσε τη θητεία στη Βουλή με τον αρχικό αριθμό βουλευτών. Από την ΕΔΕΚ αποχώρησε και ανεξαρτητοποιήθηκε ο Κωστής Ευσταθίου, ενώ στη συνέχεια ο Ανδρέας Αποστόλου εντάχθηκε στο ΔΗΚΟ. Το ίδιο κόμμα επέλεξε και ο Μιχάλης Γιακουμή της ΔΗΠΑ. Από τους Οικολόγους αποχώρησε η Αλεξάνδρα Ατταλίδου μετά από διαφωνία, επιλέγοντας να ακολουθήσει το Volt.