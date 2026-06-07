ΠτΔ: Ελπίδα οι επαφές Ολγκίν σε Κύπρο και εκτός να οδηγήσουν σε επανέναρξη συνομιλιών

Την ελπίδα ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο μνημόσυνο των 11 πεσόντων Ηρώων και Αγνοουμένων της Κοινότητας Έμπας, που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, στον Ιερς Ναό Αποστόλου Ανδρέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε συγκεκριμένα, «και πραγματικά, ευελπιστώ ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού».

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «προσβλέπω στην αυριανή συνάντησή μου με την κα Ολγκίν, που αποτελεί συνέχεια μιας ουσιαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και λίγες βδομάδες ως αποτέλεσμα της επίσκεψής του ΓΓ των ΗΕ στην Τουρκία, των συζητήσεών του με τον κ. Ερντογάν και, αργότερα, με τους Επικεφαλής των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνάντηση που είχα μαζί του τον Μάρτιο, στις Βρυξέλλες».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε παράλληλα ότι παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, «εργαζόμαστε με σοβαρότητα, με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών».

Στο εσωτερικό, σημείωσε, «ασταμάτητη είναι η προσπάθειά μας για μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, για αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους τομείς».

Σε διεθνές επίπεδο, είπε ο ΠτΔ, «η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί περήφανα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «με τις ενέργειές μας ενισχύουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικρίζουμε κάθε προκλήσεις, όχι παθητικά, όχι μοιρολατρικά, ούτε μίζερα, αλλά με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση και με τη βεβαιότητα που αντλούμε από τα διδάγματα που κληρονομήσαμε από τους ήρωες που τιμούμε σήμερα».

Αναφερόμενος στους ήρωες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι ελάχιστο καθήκον και χρέος να τους τιμούμε, γιατί σε αυτούς οφείλουμε την ελευθερία μας, σε αυτούς οφείλουμε την ύπαρξή μας, σε αυτούς λογοδοτούμε και σε κανέναν άλλο.

Οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση, συνέχισε, να αναγνωρίζουμε την προσφορά και τη θυσία τους για την πατρίδα μας και μέσα από την καθημερινότητα και την πορεία μας, να αποδεικνύουμε στην πράξη, όχι μόνο την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας, αλλά και της συνέχισης της πορείας και του αγώνα τους.

Είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι «από τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του θρυλικού έπους της ΕΟΚΑ του 1955-΄59, στα χρόνια της Τουρκοανταρσίας του 1963-‘64 και της μάχης της Τηλλυρίας, μέχρι τα τραγικά χρόνια της τουρκικής εισβολής του 1974, η Έμπα δήλωνε πάντα παρούσα, συμμετέχοντας ενεργά και ποτίζοντας με τα αίματα των γόνων της τα χώματα της Κύπρου, αφήνοντας έτσι τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια ονομαστικά στους ήρωες που μνημόνευε η Εμπα. Ο Χαράλαμπος Παπαθεοχάρους, ο εθελοντής στρατιώτης της βρετανικής αποστολής στην Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έκτοτε αγνοείται.

Ο Γεώργιος Χριστοφόρου μετά από έντονη δράση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, υποκύπτει από τα βασανιστήρια των Άγγλων αποικιοκρατών χωρίς να προδίδει τίποτα και κανέναν.

Το 1964 ο Νικόλαος Έλληνας, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ και μετέπειτα πολεμιστής κατά των Τούρκων στα χρόνια της Τουρκοανταρσίας, πληγώνεται θανάσιμα από δολοφονικές σφαίρες, μαζί με τον κουνιάδο του, Ναπολέοντα Νικηφόρου.

Η Αριάδνη Νικολάου και η Χρυστάλλα Χριστοφή δολοφονούνται άνανδρα από Τούρκους εξτρεμιστές.

Ο 16χρονος Γεώργιος Νεάρχου και ο 18χρονος Ευριπίδης Χαραλάμπους χάνουν τη ζωή τους στις μάχες της Τηλλυρίας, ενώ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Νεόφυτος Μεταξάς δολοφονείται καθοδόν προς τη δουλειά του.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ανδρέας Αλεξίου χάνει τη ζωή του εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στην Τηλλυρία.

Ακολουθεί ο 17χρονος Ανδρέας Μακαρίου, που δολοφονείται από τους πραξικοπηματίες.

Ο Χριστόδουλος Πολυδώρου πέφτει ηρωικά στο χωριό Τζιάος.

Ο Χρύσανθος Ευριπίδου πληγώνεται από πυρά Τούρκων στρατιωτών στον Κουτσοβέντη και έκτοτε αγνοείται η τύχη του και ο Ανδρέας Τούλουπος μεταβαίνει στο Πέντε Μίλι ως έφεδρος καταδρομέας στην 33η Μοίρα Καταδρομών και έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Η Έμπα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικαιούται να νιώθει περήφανη και τιμημένη, δικαιούται να καυχιέται για το παρελθόν και την ιστορία της, για να τονίσει ότι «οι ήρωες της Έμπας, μαζί με όλους τους αγωνιστές της πατρίδας μας μάς στέλνουν ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Μας στέλνουν το μήνυμα ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται».

Ως Πρόεδρος, ως διακυβέρνηση του τόπου, σημείωσε, «αναλάβαμε με απόλυτη σοβαρότητα, συναίσθηση και υπευθυνότητα την αποστολή μας και καταβάλλουμε το άπαν των δυνάμεών μας για την απελευθέρωση, τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ