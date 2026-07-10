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Ανεβάζει τους τόνους ο Κουλλά για τη Ραουνά: «Βόλεμα και κουμπαροκρατία βαφτίζονται δημόσιο συμφέρον»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν κινδυνεύουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια» αναφέρει

Με νέα επίθεση κατά της Κυβέρνησης επανήλθε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για τη μη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά. Απορρίπτοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κινδύνου για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δημιουργεί νέες δομές για «βόλεμα», κάνοντας λόγο για «κουμπαροκρατία που βαφτίζεται δημόσιο συμφέρον».

Αυτούσια η ανάρτηση του Ονούφριου Κουλλά

Αντί να ντρέπονται, κουνάνε και το δάκτυλο - βόλεμα και κουμπαροκρατία βαφτίζεται δημόσιο συμφέρον

1. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τους ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχουν δομές πχ Υπουργείο Οικονομικών- Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών κλπ, που εξελίχθηκαν εδώ και 22 χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαιρετικά αποτελέσματα για την Κύπρο. 

2. ⁠Είναι δυνατό να ισχυρίζεται η κυβέρνηση πως 1 άνθρωπος σε 1 θέση για ακόμη 5 μήνες θα είναι καθοριστικό για το μέλλον μας; Πως δεν θα εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μας αναλογούν; 

3. ⁠Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Πρόεδρος επιλέγει να δημιουργήσει νέες δομές για να βολέψει κόσμο. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.

4. ⁠Άλλωστε έχει βεβαρημένο παρελθόν στον διορισμό οικογενειακών φίλων, συγγενών, συγάμπρων και κουμπάρων. Αλλά να ζητά και την υπογραφή μας; 
Αντί να ντρέπονται, μας κουνούν και το δάκτυλο.

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ

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