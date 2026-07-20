ΑΚΕΛ για το πόρισμα του Videogate: «Δεν δίνει απαντήσεις στα όσα είδε η κυπριακή κοινωνία»

Την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος για την υπόθεση του λεγόμενου «Videogate» ζητά το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή δεν απαντούν στα ζητήματα που, όπως αναφέρει, ανέδειξε το επίμαχο βίντεο.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι το πόρισμα δεν δίνει απαντήσεις «στα όσα η κυπριακή κοινωνία παρακολούθησε με ήχο και εικόνα» από πρώην υπουργό της κυβέρνησης Αναστασιάδη και συνεργάτη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και από τον τέως διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.

Όπως σημειώνει, στο βίντεο αλλά και σε δημόσιες δηλώσεις που, κατά το ΑΚΕΛ, δεν διαψεύστηκαν από τους εμπλεκόμενους, γίνονται αναφορές σε ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας, την πρόσβαση στο Προεδρικό και άλλες πρακτικές που το κόμμα χαρακτηρίζει ως πολιτικά και ηθικά καταδικαστέες.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές «συνιστούν τον ορισμό της θεσμικής διαπλοκής και πολιτικής διαφθοράς», προσθέτοντας πως η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέμειναν «ανεπανόρθωτα θεσμικά εκτεθειμένοι».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην αναφορά του πορίσματος περί «αερολογιών», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διατύπωση υποβαθμίζει το φαινόμενο της θεσμικής διαπλοκής.

Το κόμμα σχολιάζει επίσης ότι το πόρισμα υιοθετεί, όπως αναφέρει, «πολιτική γλώσσα και επιχειρήματα», τα οποία παραπέμπουν στις θέσεις που είχε εκφράσει το Προεδρικό αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ ζητά τη δημοσιοποίηση ολόκληρου του πορίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και δημόσιου συμφέροντος.