Κυπριακό: Η καταγραφή των συγκλίσεων η επόμενη επιδίωξη των ΗΕ - Τι ειπώθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο για επίσκεψη Γκουτέρες

Ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε χθες το Εθνικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τις επαφές που ακολούθησαν στο νησί από τον απεσταλμένο της ΕΕ, Ραφαέλε Φίτο. Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος υπογράμμισε ως «πολύ θετικό» το γεγονός ότι ο Γκουτέρες ξεκαθάρισε πως ενεργεί εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ και με βάση τις συγκλίσεις του παρελθόντος.

Σύμφωνα με πηγές του «Π», ο ΟΗΕ θα ετοιμάσει έγγραφο για τις συγκλίσεις του παρελθόντος, το οποίο θα δοθεί και στις δύο πλευρές προκειμένου να υποβάλουν παρατηρήσεις, κίνηση που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σύγκληση μιας νέας συνάντησης «5+1». Ερωτηθείς κατά πόσο ο ΟΗΕ μπορεί να καταγράψει τις προηγούμενες συγκλίσεις εγκαίρως για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Γκουτέρες έχει συγκεκριμένο πλάνο και για να το θέσει σε εφαρμογή σημαίνει ότι θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικός ο χρόνος που απομένει, έτσι ώστε και να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες με προοπτικές επιτυχίας. Όσον αφορά τις προετοιμασίες για μια διευρυμένη διάσκεψη, είπε ότι αυτές αφορούν «αποκλειστικά και μόνο» τη μετάβαση σε μια «5+1» που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος αντιμετωπίζει σοβαρά τα ΜΟΕ και έχει κάποιες προτάσεις κατά νου, αλλά αυτά δεν αποτελούν προϋπόθεση, πρόσθεσε. Σε σχέση με την πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, για εβδομαδιαίες συναντήσεις των δύο ηγετών, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Πρόεδρος είναι έτοιμος να κάνει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε επίσημες συνομιλίες και σε λύση του Κυπριακού.

Όσο λιγότερα λέγονται, τόσο το καλύτερο

Μετά την ενημέρωση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε: «Όσο λιγότερα λέμε τόσο περισσότερο αφήνουμε τη διπλωματία να εργαστεί». Πρόσθεσε ότι δεν προσφέρεται ούτε για πολιτικά παιχνίδια ούτε για πατριωτικούς πλειοδοτισμούς. Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ευρωτουρκικά, οι συγκλίσεις και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. «Το Κυπριακό δεν μπορεί ποτέ να εξετάζεται μονοθεματικά. Συνδέεται με όλες αυτές τις εξελίξεις», είπε.

Να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι το επίκεντρο πρέπει να είναι η διαφύλαξη των συγκλίσεων και η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν. Αν όλα τα μέρη, και κυρίως η Τουρκία, επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση, τότε μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, είπε. «Χρειάζεται να δούμε αν και κατά πόσο αυτές οι προϋποθέσεις που ζήτησε ο ΓΓ θα διαμορφωθούν εν όψει της προσπάθειας που θα καταβληθεί για τη σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης».

Αρνητική η στάση της Τουρκίας

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, χαιρέτισε τις «θετικές αναφορές» του Γενικού Γραμματέα τόσο στην ουσία όσο και στη διαδικασία, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου για πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι «επεκτατικές τάσεις και οι αρνητικές προδιαθέσεις» της Τουρκίας δεν δείχνουν θετική διάθεση για επίλυση του Κυπριακού.

Τίποτα νεότερο

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, δήλωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας απέτυχε να πετύχει τον βασικό του στόχο, δηλαδή να πείσει την Τουρκία να αλλάξει στάση. Ως εκ τούτου, οι αναφορές που γίνονται σε επίλυση του Κυπριακού τους επόμενους μήνες «στην παρούσα φάση είναι ανυπόστατες», είπε. «Θα ήταν καλύτερα να περιοριστούμε σε αυτά που γνωρίζουμε και όχι σε αυτά τα οποία υποθέτουμε», πρόσθεσε.

Στην εντατική το Κυπριακό

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του ΑΛΜΑ το έθεσε ωμά, λέγοντας ότι το Κυπριακό «παραμένει στον αναπνευστήρα», προσθέτοντας: «Δεν τραβήξαμε την πρίζα να βγει, αλλά ούτε βγήκε από την εντατική». Για τα ΜΟΕ, είπε ότι η σύνδεση της Μιας Μηλιάς με το οδόφραγμα της Αθηένου ήταν η σωστή κίνηση, αλλά αν οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επανεκκινήσουν στη συμφωνημένη βάση, τότε θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και το άνοιγμα μόνο της Μιας Μηλιάς.

Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει

Ο πρόεδρος του κόμματος Άμεση Δημοκρατία, Φειδίας Παναγιώτου, κάλεσε να δημοσιοποιηθούν οι συγκλίσεις και όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της ειρηνευτικής προσπάθειας. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει προτού ενδεχομένως κληθεί ξανά να ψηφίσει σε δημοψήφισμα, υποστήριξε. «Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα προσπαθήσουμε ως Άμεση Δημοκρατία να κάνουμε κι εμείς τον επόμενο καιρό», είπε.

Έτοιμος για την κατ’ οίκον εργασία

Την ίδια ώρα, ο Ερχιουρμάν επέλεξε το αγαπημένο του μέσο επικοινωνίας και ανάρτησε μήνυμα στο Facebook, αναφέροντας ότι η επίσκεψη Γκουτέρες κατέστησε σαφές ότι οι δύο ηγέτες στη Λευκωσία έχουν «εργασία για το σπίτι» εάν θέλουν να φτάσουν σε μια «5+1».

«Προχωρούμε βήμα-βήμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να συναντά τον Χριστοδουλίδη κάθε εβδομάδα για να προετοιμάσουν μια διευρυμένη συνάντηση που θα παράγει αποτελέσματα. «Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς κούφια λόγια», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο ηγέτης του τουρκοκυπριακού κυβερνητικού συνασπισμού, Ουνάλ Ουστέλ, συναντήθηκε το Σάββατο με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υπαναχώρηση από το μοντέλο λύσης δύο κρατών. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την «πολιτικοποίηση της νομοθεσίας» από την Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον Τουρκοκύπριων κτηματομεσιτών και εταιρειών ανάπτυξης γης στο πλαίσιο του περιουσιακού ζητήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ουστέλ.