Αμερικανός Πρέσβης: «Πολύ φωτεινό» το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου - Προανήγγειλε άφιξη αμερικάνικων πλοίων και κοινές ασκήσεις

«Το μέλλον είναι πολύ φωτεινό» για την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο νέος Αμερικανός πρέσβης στη Λευκωσία, Τζον Μπρέσλοου.

Στην πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κατάστρωμα του USS Roosevelt μετά την επίσκεψη του πλοίου στο λιμάνι Λεμεσού και την πρώτη συμμετοχή αμερικανικού αγήματος στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, ο κ. Μπρέσλοου μίλησε για τη συνεργασία των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στην πορεία του διμερούς οδικού χάρτη για την αμυντική συνεργασία 2024-2029, είπε ότι «έχει ήδη αρχίσει και εξελίσσεται πολύ καλά». Ο οδικός χάρτης έχει διάρκεια πέντε ετών και αναμένεται να ολοκληρωθεί κοντά στο τέλος της θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάτι που σίγουρα θα ήθελα να κάνω πριν να αποχωρήσει από το αξίωμά του, γιατί με διόρισε, είναι να του τηλεφωνήσω και να του πω ότι αυτό πρέπει να ανανεωθεί», σημείωσε.

Μεταξύ των δράσεων που έχουν αναληφθεί περιλαμβάνονται σχέδια για αύξηση των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Πάφου και το πρόγραμμα Cyclops, το οποίο χαρακτήρισε «ένα υπέροχο πρόγραμμα».

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο του Cyclops, ενός κέντρου εκπαίδευσης που ανεγέρθηκε στην Κύπρο με χρηματοδότηση των ΗΠΑ, έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η συνοριακή ασφάλεια. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς του Νιου Τζέρζεϊ.

«Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ωφεληθεί και είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την ανανέωση του οδικού χάρτη, ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι είναι «κάπως νωρίς» για σχετικές συζητήσεις, καθώς βρίσκεται στα μέσα της ισχύος του. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «θα έπρεπε να ανανεωθεί γιατί πρωτοπορεί για την Κύπρο και τις ΗΠΑ».

Για την επίσκεψη του USS Roosevelt στη Λεμεσό και το ενδεχόμενο να σηματοδοτεί μια νέα εποχή επισκέψεων αμερικανικών πλοίων στην Κύπρο, καθώς και για τους σχεδιασμούς κοινών ασκήσεων, ο κ. Μπρέσλοου δήλωσε ότι υπάρχουν σχέδια για «πολλές διαφορετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο, για αμυντικές επιχειρήσεις».

«Και το μέλλον είναι πολύ φωτεινό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για ορισμένες από αυτές.

Πρόσθεσε ότι αναμένονται περισσότερα πολεμικά πλοία που θα επισκεφθούν το λιμάνι, καθώς και κοινές ασκήσεις, όπως αυτές στο πλαίσιο του Cyclops. «Οπότε, επιθυμούμε να συνεχίσουμε», είπε.

Σε ερώτηση για την πιθανή ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν κυπριακή αίτηση για ένταξη στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (PfP), ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι το ζήτημα της ένταξης στο ΝΑΤΟ «αρχίζει με τους πολίτες της Κύπρου». Όπως ανέφερε, οι ίδιοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν αυτό είναι κάτι που επιθυμούν.

«Οι δυνατότητες που δημιουργούν οι ΗΠΑ και η Κύπρος μαζί είναι σχεδόν σαν το ΝΑΤΟ», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «θα προστατέψουν την Κύπρο στο μέλλον». Ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές εξελίξεις, αλλά εκτίμησε πως οι ΗΠΑ θα είναι «πολύ, πολύ υποστηρικτικές».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μόνιμης άρσης του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, το οποίο ανανεώνεται σήμερα σε ετήσια βάση, ο πρέσβης δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναφέρει τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης. Είπε, ωστόσο, ότι υπάρχει αυξανόμενη δυναμική στη Γερουσία για επέκταση της χρονικής ισχύος του ITAR, των Διεθνών Κανονισμών για την Εμπορία των Όπλων.

«Έχουν αναφερθεί σε τρία χρόνια, πέντε χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ ενδιαφέρεται για το ζήτημα και ότι ορισμένοι συνεργάτες του επισκέφθηκαν πρόσφατα την Κύπρο και το συζήτησαν.

Ο κ. Μπρέσλοου ανέφερε ότι το ITAR ενδέχεται μελλοντικά να επεκταθεί, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για δική του απόφαση, καθώς την πολιτική χαράσσουν το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος. «Θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο μομέντουμ για να επιτευχθεί αυτό», είπε.

Μιλώντας για την Κύπρο, ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι βρίσκεται στο νησί μόλις έναν μήνα και δεν είχε επισκεφθεί προηγουμένως τη χώρα, καθώς δεν μπορούσε να ταξιδέψει μέχρι να επικυρωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία.

«Αγαπώ την Κύπρο. Η σύζυγός μου Σόνια και εγώ την έχουμε ερωτευθεί», είπε, αναφέροντας ότι έχουν ήδη κάνει περιηγήσεις στο νησί. Όπως πρόσθεσε, κατά την πρώτη τους επίσκεψη η σύζυγός του τού είπε: «Αγαπώ αυτόν τον τόπο. Όταν ολοκληρώσεις τη θητεία σου ως πρέσβης θα ήθελα να ζήσουμε εδώ».

Ο κ. Μπρέσλοου δήλωσε ότι προσβλέπει με ενθουσιασμό στην υπηρεσία του στην Κύπρο. Αν και βρίσκεται στο νησί μόλις έναν μήνα, είπε ότι μπορεί να προβλέψει πως θα λυπηθεί πολύ όταν φύγει. «Μου αρέσει πολύ. Μια πραγματική πρόκληση», ανέφερε.

«Και οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει είναι τόσο συμπαθητικοί και υπέροχοι. Κάτι που με έχει εκπλήξει είναι που όλοι είναι χαμογελαστοί και τους αρέσει αυτό που κάνουν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ