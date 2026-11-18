Την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν από κοινού η Πράσινη Ασπίδα, το You Reforest Cyprus και το Κοινοτικό Συμβούλιο Σουνίου – Ζανακιάς, συνεχίζοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης της περιοχής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατά τη διάρκεια της δράσης προγραμματίζεται η φύτευση περισσότερων από 2.000 δέντρων, ενώ παράλληλα θα διανεμηθούν δωρεάν 1.000 δενδρύλλια στους κατοίκους.

Μεταξύ των φυτών που θα προσφερθούν περιλαμβάνονται εκατοντάδες τριανταφυλλιές, ελιές, ροδιές, συκιές και αμυγδαλιές, καθώς και άλλα είδη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αυτή τη φορά και στη μετέπειτα φροντίδα των δέντρων, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι θα χρησιμοποιηθούν δεξαμενή νερού και λάστιχα ποτίσματος, με στόχο να διασφαλιστεί η άρδευσή τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας ή κοινότητας, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην προσπάθεια αναγέννησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Σουνίου – Ζανακιάς και τον πρόεδρό του για τη συνεργασία στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στην περιοχή Σουνίου – Ζανακιάς, με τους διοργανωτές να καλούν τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του πρασίνου.