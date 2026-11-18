Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι οι τρεις θέσεις Οικονομικών Διευθυντών στις Διευθύνσεις του ΟΚΥπΥ παραμένουν κενές, όπως και η θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή, η οποία δεν έχει πληρωθεί για περισσότερο από έναν χρόνο.

Επισημαίνει ακόμη ότι η Διεύθυνση Ψυχιατρικών Υπηρεσιών διοικείται με αναπλήρωση από τον Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΚΙ εκφράζει προβληματισμό και για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΚΥπΥ παρουσιάζει δημόσια τον ρόλο του Επιστημονικού Διευθυντή ως καθαρά συμβουλευτικό. Όπως σημειώνει, ο νόμος τον εντάσσει στη Διευθυντική Ομάδα των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οποία έχει εκτελεστική ευθύνη για τη διοίκηση και τη λειτουργία τους.

«Κενές θέσεις, παράλληλες αναθέσεις και επικοινωνιακή υποβάθμιση θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων συνθέτουν εικόνα διοικητικής αποδυνάμωσης, για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λογοδοτήσει», αναφέρει η συντεχνία.

Η ΠΑΣΥΚΙ θέτει ερωτήματα για το πώς διασφαλίζεται η οικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια του Οργανισμού, ποιοι ασκούν τις αρμοδιότητες των κενών θέσεων, με ποια εξουσιοδότηση και υπό ποια λογοδοσία, καθώς και πώς αιτιολογούνται οι παρατεταμένες εκκρεμότητες και οι αναπληρώσεις.

Παράλληλα, ζητεί να γνωστοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των θέσεων και υπογραμμίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να απαντήσει για τις σχετικές αποφάσεις και τη νομική τους βάση.

«Η σιωπή δεν αποτελεί αιτιολογία, η αναπλήρωση δεν αίρει την ευθύνη στελέχωσης και οι δημόσιες δηλώσεις δεν τροποποιούν τον νόμο», σημειώνει η ΠΑΣΥΚΙ, καλώντας τον Υπουργό Υγείας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ελέγξουν τη συμμόρφωση της διοίκησης του ΟΚΥπΥ με την κείμενη νομοθεσία και να αναζητήσουν τις ευθύνες που προκύπτουν.

Καταλήγοντας, η συντεχνία αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευθύνη να εφαρμόζει τον νόμο, χωρίς να έχει εξουσία να τον εφαρμόζει επιλεκτικά. Προσθέτει ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια χρειάζονται επαρκή διοίκηση και πως «από δικαιολογίες έχουν ήδη περίσσευμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ