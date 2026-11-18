Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 20χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί κατά την ανάκρισή του την εμπλοκή του στην υπόθεση και υποδεικνύει στους ανακριτές σημεία που συνδέονται με το έγκλημα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη δεύτερου προσώπου, ηλικίας 25 ετών, ομοεθνούς του 20χρονου, το οποίο θεωρείται ύποπτο για συνέργεια στην επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη στο διαμέρισμα ως πελάτης, προκειμένου να του παρασχεθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, φέρεται να προέκυψε διαφωνία σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η κατάσταση να εξελιχθεί σε αιματηρό επεισόδιο.

Αναζητούν το μαχαίρι

Πάντως πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι μετά την ομολογία του ενός εκ των δύο υπόπτων, η Αστυνομία είναι κοντά και στον εντοπισμό του μαχαιριού με το οποίο έγινε ο φόνος.

Και οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Νωρίτερα, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανακρίσεις δύο υπόπτων, ηλικίας 20 και 25 ετών, στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση φόνου 44χρονης και απόπειρας φόνου δεύτερης γυναίκας, που διαπράχθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Λευκωσία.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων, μετά από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε εναντίον τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΣΙΓΜΑ, ο 20χρονος φέρεται να έχει προβεί σε παραδοχή, ενώ οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη κατάθεσης και από τον 25χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε σε δρόμο τραυματισμένη γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και την πλάτη. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα ίχνη αίματος τα οποία τους οδήγησαν σε διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ.

Όσον αφορά τα αίτια θανάτου της 44χρονης, η νεκροτομή που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου κατέδειξε ότι ο θάνατός της επήλθε από αιμορραγικό σοκ, ως αποτέλεσμα πολλαπλών ρήξεων αιμοφόρων αγγείων στον λαιμό, που προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο.