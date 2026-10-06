Χριστοδουλίδης: Προτεραιότητα η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης παραμένει προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης του νέου δικαστικού έτους στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Όπως ανέφερε, ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα Δικαιοσύνης είναι απαραίτητο για τον πολίτη, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη συνολική λειτουργία του κράτους.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι ο σεβασμός προς αυτήν δεν αποτελεί μόνο συνταγματική επιταγή, αλλά υποχρέωση όλων όσοι υπηρετούν τους θεσμούς της Πολιτείας.

«Προσωπικά, ως ο θεματοφύλακας του Συντάγματος στην παρούσα συγκυρία, ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να παρεκκλίνω από αυτή την απαράβατη αρχή. Γιατί μόνο μια πραγματικά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου, να ελέγξει την κρατική εξουσία και να διασφαλίσει την ισονομία».

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η διάκριση των εξουσιών καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα όρια κάθε θεσμού, ενώ ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνεργασία είναι αναγκαία στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η Εκτελεστική Εξουσία οφείλει να διασφαλίζει, με απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση της αποστολής της.

Αυτές οι προϋποθέσεις, πρόσθεσε, περιλαμβάνουν τις αναγκαίες υποδομές, επαρκείς πόρους, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, με ευθύνη και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η κυβερνητική πολιτική, ανέφερε, στοχεύει στην ενίσχυση όλων των παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης, σε στενή συνεργασία με τα δικαστήρια και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Εξουσίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται νομοθετικές αλλαγές για την αναδιάρθρωση δικαιοδοσιών, την απλοποίηση διαδικασιών και την εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου, ώστε να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης τόσο στην ανώτατη όσο και στην πρωτόδικη δικαιοδοσία.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2023, καθώς και στη λειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Εφετείου, χαρακτηρίζοντάς τα σημαντικό σταθμό στην απονομή της Δικαιοσύνης. Όπως είπε, στην πορεία αυτή προστέθηκε η περαιτέρω αναδιάρθρωση της διοικητικής δικαιοσύνης, με τη σύσταση Διοικητικού Εφετείου και τη νέα δομή των διοικητικών δικαστηρίων υπό το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται με τη θεσμική αναδιάρθρωση. Η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και, ιδιαίτερα, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης παραμένουν ζητήματα που απαιτούν αποφασιστική δουλειά. Πρόκειται, όπως είπε, για πρόκληση που έχει επανειλημμένα επισημάνει μεταφέροντας το αίσθημα της κοινωνίας και την οποία η ίδια η Δικαστική Εξουσία έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της.

Η τεχνολογία, συνέχισε, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο. Η ψηφιοποίηση της δικαστικής διαδικασίας, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η περαιτέρω ανάπτυξη του i-Justice δημιουργούν δυνατότητες για καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων, μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Στους κυβερνητικούς στόχους περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η προσπάθεια για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης πρέπει να συνεχιστεί χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των αποφάσεων και στις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας.

«Για την Κυβέρνησή μας, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης παραμένει προτεραιότητα. Όχι ως αυτοσκοπός, ούτως ή άλλως η μεταρρύθμιση δεν διασφαλίζει από μόνη της επιτυχία. Αλλά γιατί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα Δικαιοσύνης είναι απαραίτητο για τον πολίτη, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και για τη λειτουργία του κράτους μας συνολικά».

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη καλείται να λειτουργήσει σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο περιλαμβάνονται οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, το κυβερνοέγκλημα, οι νέες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, οι διασυνοριακές υποθέσεις και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές, μαζί με τις απαιτήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δημιουργούν ένα σύνθετο δικαιικό περιβάλλον και νέες προκλήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ισχυροί και ανεξάρτητοι θεσμοί είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ, ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα δικαστήρια έχουν σημαντική αποστολή στην προάσπιση της συνταγματικής τάξης, της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

«Η ευθύνη που φέρουν οι Δικαστές μας είναι μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η εμπιστοσύνη που η Πολιτεία και η Κοινωνία εναποθέτουν στη Δικαιοσύνη».

Κλείνοντας, εξέφρασε την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους Πρωτοκολλητές και το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που υπηρετούν καθημερινά τη Δικαιοσύνη και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το έργο σας είναι απαιτητικό. Η ευθύνη σας είναι τεράστια, αλλά η αποστολή σας είναι ακόμη μεγαλύτερη», είπε, καλώντας σε συνέχιση της κοινής προσπάθειας για μια Δικαιοσύνη αντάξια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δικαίου, που πρωτίστως εξυπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος ευχήθηκε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και σε όλους όσοι υπηρετούν στον χώρο της Δικαιοσύνης, δημιουργικό, παραγωγικό και επιτυχημένο νέο δικαστικό έτος. Κατέληξε υπογραμμίζοντας την κοινή υποχρέωση όλων να υπηρετούν ένα κράτος στο οποίο ο νόμος ισχύει για όλους και η Δικαιοσύνη είναι προσβάσιμη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική.

Πηγή: ΚΥΠΕ