Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρίσκονται η ακρίβεια, η διαφθορά, η οικονομία, οι σχέσεις με την Άγκυρα και το Κυπριακό, με το εκλογικό αποτέλεσμα να αναμένεται να επανακαθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην τ/κ κοινότητα και να κρίνει ποια «κυβέρνηση» θα έχει δίπλα του ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε μια περίοδο ανανεωμένης κινητικότητας στις διεργασίες επανέναρξης των συνομιλιών, η στάση της επόμενης «κυβέρνησης» θα αποτελέσει σημαντική παράμετρο για τις πολιτικές ισορροπίες στην τ/κ πλευρά.

UBP: Θητεία και Βαρώσια

Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας - UBP, υπό τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, προτάσσει στην προεκλογική του ατζέντα τη στήριξη των νέων, τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στρατιωτικής θητείας και την προώθηση έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαρωσίων. Μία από τις βασικότερες εξαγγελίες του Ουστέλ αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας, με τη δέσμευση ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί κατά προτεραιότητα στη νέα «βουλή». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό εξαγοράς θα καθορίζεται σε συνάρτηση με τον κατώτατο μισθό.

Στις εξαγγελίες του Ουστέλ περίοπτη θέση έχουν και τα Βαρώσια. Προωθεί την εκπόνηση νέου πολεοδομικού σχεδίου για την υφιστάμενη περιοχή, με στόχο την αναμόρφωσή της, «τη βελτίωση της πρόσβασης στις παραλίες και την αξιολόγηση της αντισεισμικής επάρκειας των κτηρίων». Υποστήριξε μάλιστα ότι περισσότερο από το 90% των κτηρίων της περιοχής δεν είναι ανθεκτικά σε σεισμό, παρουσιάζοντας την ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε την τουρκική θέση περί υπαγωγής των Βαρωσίων στη δικαιοδοσία του ψευδοκράτους και υποστήριξε ότι η περιοχή ανήκει σε τουρκικά βακούφια.

CTP: Ακρίβεια και διαφθορά

Στον αντίποδα, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα - CTP, υπό την ηγεσία της Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί, επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Η Ιντσιρλί εξαπέλυσε από τη Λευκωσία έντονη επίθεση κατά της απερχόμενης «κυβέρνησης», κατηγορώντας την για κακοδιαχείριση, λέγοντας ότι έχει οδηγήσει τα κατεχόμενα σε οικονομική και κοινωνική παρακμή. Η επικεφαλής του CTP παρουσιάζει συνολικά την εκλογική αναμέτρηση της 6ης Δεκεμβρίου ως ευκαιρία αλλαγής στον τρόπο άσκησης της «διακυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην υφιστάμενη «κυβέρνηση» έχει ενισχύσει το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Στο επίκεντρο των προγραμματικών εξαγγελιών του CTP βρίσκεται «η δημιουργία αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς, η ενίσχυση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, στους διαγωνισμούς και στις κρατικές δαπάνες, καθώς και η καθιέρωση αξιοκρατικών διαδικασιών για τις προσλήψεις στο δημόσιο».

Στο πεδίο της οικονομίας, το CTP προτείνει «μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, επιστροφή ΦΠΑ για αγορές βασικών αγαθών με πιστωτική κάρτα και μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, με στόχο τον περιορισμό του κόστους ζωής». Παράλληλα, προωθεί «τετραετές οικονομικό πρόγραμμα που προβλέπει σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, περιορισμό των αναγκών δανεισμού και εξασφάλιση πόρων για επενδύσεις».

Η μάχη της τρίτης θέσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για την τρίτη θέση, καθώς τα μικρότερα κόμματα επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στη νέα «βουλή» και να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές συνεργασίες. Στο επίκεντρο του ανταγωνισμού βρίσκονται το Κόμμα Αναγέννησης (YDP), που έχει συνδεθεί με τους εκ Τουρκίας προερχόμενους εποίκους, με πρόεδρο τον Ερχάν Αρικλί, και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP), το οποίο θωρείται ότι είναι πολιτικά συγγενές με το CTP, με πρόεδρο τον Ζεκί Τσελέρ. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων έχει ήδη αποκτήσει έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν αιχμές για την πραγματική εκλογική τους δύναμη και τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τον σχηματισμό της επόμενης «κυβέρνησης». Την αρχή έκανε ο Ερχάν Αρικλί, ο οποίος, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Κερύνεια, υποστήριξε ότι το YDP θα εξασφαλίσει τουλάχιστον εννέα έδρες και θα αναδειχθεί σε ρυθμιστή στη νέα «βουλή».

Στην αναμέτρηση συμμετέχει επίσης το Κόμμα του Λαού (HP) του Κουντρέτ Οζερσάι, που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια. Το Δημοκρατικό Κόμμα (DP), όπως και οι υπόλοιποι μικρότεροι σχηματισμοί, διεκδικεί επίσης εκπροσώπηση στη νέα «βουλή». Συνολικά οκτώ κόμματα συμμετέχουν στις «βουλευτικές εκλογές», ενώ το εκλογικό όριο του 5% αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κατανομή των εδρών.

Η σημασία της τρίτης θέσης επομένως δεν είναι μόνο συμβολική. Εάν κανένα κόμμα δεν διαθέτει αυτοτελή πλειοψηφία, οι μικρότεροι σχηματισμοί που θα εξασφαλίσουν έδρες θα μπορούν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση της επόμενης «κυβέρνησης».

Καταγγελίες για ψηφοδέλτια

Η προεκλογική σημαδεύτηκε και από καταγγελίες σχετικά με τη διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων. Στις 18 Νοεμβρίου, δημοσιεύματα της τ/κ εφημερίδας Yenidüzen έφεραν στο προσκήνιο πληροφορίες για φερόμενη εμπλοκή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στη διαδικασία εκτύπωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και σχετική έρευνα. Η αρμόδια «εκλογική επιτροπή» ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή ψηφοδελτίων. Ωστόσο, αποφασίστηκε η αντικατάσταση των λευκών ψηφοδελτίων με κίτρινα, ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης. Στο ζήτημα παρενέβη και ο Τουφάν Έρχιουρμαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας της «εκλογικής διαδικασίας».

Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 227.642 άνθρωποι, οι οποίοι θα κληθούν να αναδείξουν τους 50 εκπροσώπους της νέας «βουλής», με την ψηφοφορία να διεξάγεται σε 998 εκλογικά κέντρα σε έξι εκλογικές περιφέρειες.

Κυπριακό

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις τοποθετήσεις των δύο μεγαλύτερων κομμάτων όσον αφορά το Κυπριακό. Το UBP επιμένει στη λύση δύο κρατών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Άγκυρα. Σε δηλώσεις του στις 7 Νοεμβρίου, μετά την επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο Ουστέλ ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι «τα δύο κράτη στο νησί να ζουν δίπλα δίπλα, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας», ενώ στις 14 Νοεμβρίου επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η πολιτική των δύο κρατών.

Το CTP δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Κατά τη συνάντησή της με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 4 Νοεμβρίου, η Ιντσιρλί υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης επανέναρξης ουσιαστικών, προσανατολισμένων σε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, στη βάση των αποφάσεων, παραμέτρων και συγκλίσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ρόλος της Άγκυρας

Παρά τις διαφορές τους ως προς το Κυπριακό, τα δύο κόμματα συγκλίνουν στην επιδίωξη διατήρησης και ανάπτυξης των σχέσεων με την Τουρκία, χωρίς να αμφισβητούν ανοικτά τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Άγκυρα στα κατεχόμενα. Ο Ουστέλ προβάλλει τη στενή συνεργασία με την Τουρκία ως βασικό πυλώνα της πολιτικής του, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομικής στήριξης, έργων υποδομής και στρατηγικών επιλογών. Η Ιντσιρλί, από την πλευρά της, υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη «θεσμική συνεργασία και στον αμοιβαίο σεβασμό».

Δημοσκοπήσεις

Στην πιο πρόσφατη έρευνα που αποδίδεται στην Demo Ajans, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, το CTP συγκεντρώνει 37,14% και το UBP 32,79%, μετά την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων. Τρίτο καταγράφεται το Κόμμα Αναγέννησης (YDP) με 12,25%, ενώ το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (TDP) συγκεντρώνει 6,12%.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η έρευνα της ARIMA, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου και αφορούν διαδοχικές μετρήσεις από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Στην τελευταία μέτρηση, του Σεπτεμβρίου, το CTP συγκεντρώνει 39,7% και το UBP 31,2%, με τη διαφορά τους στο 8,5%. Ακολουθούν το Δημοκρατικό Κόμμα (DP) με 5,1%, το Κόμμα του Λαού (HP) με 4,3% και το YDP με 4,1%. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η διαφορά CTP και UBP έχει περιοριστεί από τις 25,6 μονάδες τον Μάιο στις 8,5 τον Σεπτέμβριο.

Η επόμενη ημέρα

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί σε ανάλυσή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, το κρίσιμο ζήτημα των «εκλογών» δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει την πρωτιά αλλά και ποιοι μικρότεροι σχηματισμοί θα ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 5%, επηρεάζοντας τη δυνατότητα σχηματισμού «κυβέρνησης». Από την πλευρά του, ο αρθρογράφος Μερτ Μαπολάρ, σε ανάλυση στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs Postası, εστιάζει στη σημασία των αναποφάσιστων και στον τρόπο με τον οποίο τα εκλογικά ποσοστά μετατρέπονται σε έδρες.

Παράλληλα, ανάλυση της τουρκικής ιστοσελίδας Uluslararası Politika Akademisi αναδεικνύει την πολιτική διάσταση της αναμέτρησης για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι η σύνθεση της επόμενης «κυβέρνησης» ενδέχεται να επηρεάσει τη σχέση της με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και τη στάση της τ/κ πλευράς απέναντι στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.