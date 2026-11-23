Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι το ζήτημα έχει και άλλη διάσταση, η οποία προέκυψε από τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου σχετικά με τη δίωξη όσων σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες. Σύμφωνα με το κόμμα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επικαλείται το κράτος δικαίου όποτε τον εξυπηρετεί και, ταυτόχρονα, να παρουσιάζει την καταδίκη του Αϊκούτ ως κυβερνητικό επίτευγμα. Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι είτε η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και επιτελεί το έργο της, όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ο Πρόεδρος, είτε οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν κυβερνητικά κατορθώματα.

Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, το θέμα θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων την ερχόμενη Παρασκευή.

Πηγή: ΚΥΠΕ