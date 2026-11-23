Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ, μόλις επτά μήνες μετά τη μεταφορά του στο Ισραήλ, εξευτελισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει τότε ότι ο Αϊκούτ θα εξέτιε στο Ισραήλ το υπόλοιπο της ποινής του. Το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν ευσταθεί η εκ των υστέρων κυβερνητική δήλωση πως ο Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν ούτως ή άλλως, σημειώνοντας ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αποφυλάκιση επ’ αδεία δεν συνεπάγεται αυτόματη αποφυλάκιση, ιδίως σε αδικήματα τέτοιας σημασίας. Κατά το ΑΚΕΛ, οι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν πλήξει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας αντιμετώπισης του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.
«Εξευτελισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας»: Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για την αποφυλάκιση Αϊκούτ – Παίρνει το θέμα στη Βουλή
Το ΑΚΕΛ ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ, επτά μήνες μετά τη μεταφορά του στο Ισραήλ.
Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι το ζήτημα έχει και άλλη διάσταση, η οποία προέκυψε από τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου σχετικά με τη δίωξη όσων σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες. Σύμφωνα με το κόμμα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επικαλείται το κράτος δικαίου όποτε τον εξυπηρετεί και, ταυτόχρονα, να παρουσιάζει την καταδίκη του Αϊκούτ ως κυβερνητικό επίτευγμα. Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι είτε η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και επιτελεί το έργο της, όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ο Πρόεδρος, είτε οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν κυβερνητικά κατορθώματα.
Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, το θέμα θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων την ερχόμενη Παρασκευή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.