Η θέση του διατυπώθηκε σε συνέντευξη στο RT, η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου. Το RT είναι ρωσικό διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο που εκπέμπει σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ οι μεταδόσεις του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2022.

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι σήμερα τις διαπραγματεύσεις καθοδηγούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πως η ΕΕ, με τις ενέργειές της, δεν εξασφάλισε θέση στο τραπέζι. Κατά την άποψή του, η Ευρώπη, η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτούν χωρίς τις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως ανέφερε, θα περιέπλεκαν τα πράγματα, και να αποφασίσουν από κοινού για το μέλλον της ηπείρου.

Παραλληλίζοντας την κατάσταση με την Κύπρο, είπε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ότι η λύση πρέπει να είναι διπλωματική, όπως και για την Κύπρο. «Η Τουρκία εισέβαλε στη χώρα μου, την Κύπρο, το 1974. Και δεν θέλω να πάρω όπλα και να πάω να πολεμήσω τους Τούρκους, θέλω να καθίσουμε και να βρούμε λύση», ανέφερε. Επισήμανε, επίσης, αυτό που χαρακτήρισε διπλά μέτρα και σταθμά της ΕΕ, λέγοντας ότι η Ένωση κινητοποιείται για την Ουκρανία, αλλά δεν δείχνει ανάλογο ενδιαφέρον για το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό.

Απαντώντας στο επιχείρημα που ακούγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η συνεχής χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα της επιτρέψει να ανακτήσει εδάφη και να πετύχει καλύτερους όρους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα επί του εδάφους. Πρόσθεσε ότι η καλύτερη στιγμή για διαπραγματεύσεις ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και πως η δεύτερη καλύτερη είναι σήμερα, καθώς αύριο τα πράγματα πιθανότατα θα είναι χειρότερα για την ουκρανική πλευρά.

Απέρριψε τον χαρακτηρισμό του φιλορώσου, λέγοντας: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου φιλορώσο ευρωβουλευτή». Όπως εξήγησε, ο τερματισμός του πολέμου είναι προς το συμφέρον τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

Σε δήλωσή του στις 23 Νοεμβρίου, ο κ. Παναγιώτου πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει πρώτα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ρώσων για να μπορέσει να μεσολαβήσει. Ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την κέρδισε και, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζει τον πόλεμο με μεγαλύτερη δικαιοσύνη.

Το δελτίο Τύπου υπογράφει ο Φοίβος Δουκανάρης, εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου. Πηγή: ΚΥΠΕ

Πηγή: ΚΥΠΕ