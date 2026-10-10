Νίκος Τορναρίτης: Όσοι διαπομπεύουν στελέχη, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην παράταξη και την πατρίδα

Σε ανακοίνωσή του στα ΜΚΔ αναφέρει:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπήρξε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη αρχών, αξιών και πολιτικού πολιτισμού.

Όσοι καλλιεργούν τον φανατισμό, εκτοξεύουν χαρακτηρισμούς, διαπομπεύουν στελέχη και υποκαθιστούν την πολιτική αντιπαράθεση με προσωπικές επιθέσεις και μικροπρέπειες, δεν προσφέρουν υπηρεσία ούτε στην παράταξη ούτε στην πατρίδα.

Η διαφωνία είναι δημοκρατία. Η διαφωνία δεν είναι εχθρότητα. Και η ενότητα δεν σημαίνει σιωπή.

Ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει κρίση, μνήμη και αξιοπρέπεια. Αξίζει έναν δημόσιο διάλογο που ενώνει χωρίς να φιμώνει, που σέβεται χωρίς να ισοπεδώνει.

Ο Συναγερμός μεγάλωσε με ιδέες, όχι με ύβρεις. Με πολιτική, όχι με προσωπικές διαπομπεύσεις.

Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ.