Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση των εκλογικών αναρτήσεων - «Ο νόμος δεν προβλέπει εξαιρέσεις», λέει το ΥΠΕΣ

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Αρχηγείου και δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων. «Μία κατάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άλλη κατάθεση», ανέφερε ο κ. Θεοδώρου, σημειώνοντας ότι αναμένονται ακόμη αρκετές. Δεν μπορεί, πρόσθεσε, να προσδιοριστεί πότε θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση, καθώς οι ανακρίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες καταθέσεις και πρόσθετες ενέργειες. Σε αυτό το στάδιο, είπε, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την έκβαση της υπόθεσης.

Βασιλείου: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος»

Ο Αναπληρωτής Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών και ενημέρωση για τα αποτελέσματά τους. Διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν έχει λάβει ενημέρωση για την πορεία τους.

Για τις προτάσεις νόμου που συζητούνται στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και προβλέπουν εξαιρέσεις για αναρτήσεις φυσικών προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Βασιλείου είπε ότι το Υπουργείο δεν έχει ένσταση επί της αρχής, εφόσον διασφαλίζονται η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και η σαφής διατύπωση των εξαιρέσεων.

«Αυτή τη στιγμή ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν προβλέπει οποιαδήποτε εξαίρεση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, ούτε διακρίνει εάν πρόκειται για πληρωμένη ή μη πληρωμένη διαφήμιση, εφόσον υπάρχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές», ανέφερε.

Ο Αναπληρωτής Έφορος Εκλογών έθεσε ερωτήματα για το πώς θα διαπιστώνεται αν μια ανάρτηση αποτελεί προσωπική τοποθέτηση πολίτη ή αν συνδέεται με υποψήφιο ή κόμμα, ακόμη και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε λογαριασμούς με ψευδώνυμα και σε πρόσωπα με κοινωνική επιρροή που ενδεχομένως αναρτούν περιεχόμενο υπέρ υποψηφίων χωρίς να ανήκουν σε πολιτικά κόμματα. «Πώς αποδεικνύεται ότι είναι μια απλή ανάρτηση και ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σχέση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή;» διερωτήθηκε. «Αυτά πρέπει να ελεγχθούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων αλλαγών, μεταξύ άλλων ως προς τις πλατφόρμες και τις μορφές δημοσίευσης που θα καλύπτονται, ώστε να διαχωρίζεται καθαρά η προσωπική πολιτική έκφραση από την οργανωμένη προεκλογική διαφήμιση.

Το θέμα συζητήθηκε ήδη δύο φορές στην Επιτροπή Εσωτερικών, χωρίς να έχει αρχίσει μέχρι στιγμής η κατ’ άρθρο εξέταση των προτάσεων, ανέφερε.

Σε σχέση με την ενημέρωση του κοινού για τις ισχύουσες απαγορεύσεις, ο Αναπληρωτής Έφορος Εκλογών είπε ότι πριν από τις εκλογές εκδόθηκαν τουλάχιστον δύο σχετικές ανακοινώσεις και ενημερώθηκαν οι πολίτες. Αντίστοιχη ενημέρωση είχε γίνει ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023, πρόσθεσε, ενώ σχετικές υποθέσεις είχαν διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία το 2024 και κατά τις φετινές βουλευτικές εκλογές.

Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να προωθήσει υποθέσεις στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση. «Εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζουμε τον νόμο σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ