Σαφείς απαντήσεις για την υδατική επάρκεια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις νέες μονάδες αφαλάτωσης ζήτησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πετρίδης, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας στις 02/11/2026.
Χαράλαμπος Πετρίδης [ΔΗΣΥ]: Ζητά χρονοδιαγράμματα για τις αφαλατώσεις - Καταγγέλλει καθυστερήσεις στο «Πληρώνω όσο πετώ»
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ ζητά σχέδιο με ενδιάμεσους στόχους για τις τέσσερις μόνιμες μονάδες που προγραμματίζονται έως το 2031 και επισημαίνει καθυστερήσεις στο «Πληρώνω όσο πετώ».
Όπως ανέφερε, στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα πέντε μόνιμες και πέντε κινητές μονάδες αφαλάτωσης, ενώ προγραμματίζεται η εγκατάσταση νέων κινητών μονάδων στο Βασιλικό και στον Μαζωτό. Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι η αναφορά του υπουργού σε τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες έως το 2031 χρειάζεται να συνοδευτεί από συγκεκριμένο σχέδιο, ενδιάμεσους στόχους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετώ». Επικαλούμενος την εμπειρία του ως πρώην δημάρχου Αγλαντζιάς, είπε ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι εφικτή: η προετοιμασία άρχισε το 2017 και η υλοποίηση προχώρησε το 2020.
Κατά τον ίδιο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, εξακολουθεί να αναμένεται μελέτη, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία εφαρμογής των ευρημάτων της.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι οι πολίτες χρειάζονται επάρκεια νερού και ουσιαστική πρόοδο στην κυκλική οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκεκριμένα έργα, αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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