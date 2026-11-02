Χαράλαμπος Πετρίδης [ΔΗΣΥ]: Ζητά χρονοδιαγράμματα για τις αφαλατώσεις - Καταγγέλλει καθυστερήσεις στο «Πληρώνω όσο πετώ»

Όπως ανέφερε, στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα πέντε μόνιμες και πέντε κινητές μονάδες αφαλάτωσης, ενώ προγραμματίζεται η εγκατάσταση νέων κινητών μονάδων στο Βασιλικό και στον Μαζωτό. Ο κ. Πετρίδης σημείωσε ότι η αναφορά του υπουργού σε τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες έως το 2031 χρειάζεται να συνοδευτεί από συγκεκριμένο σχέδιο, ενδιάμεσους στόχους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετώ». Επικαλούμενος την εμπειρία του ως πρώην δημάρχου Αγλαντζιάς, είπε ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι εφικτή: η προετοιμασία άρχισε το 2017 και η υλοποίηση προχώρησε το 2020.

Κατά τον ίδιο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, εξακολουθεί να αναμένεται μελέτη, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία εφαρμογής των ευρημάτων της.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι οι πολίτες χρειάζονται επάρκεια νερού και ουσιαστική πρόοδο στην κυκλική οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκεκριμένα έργα, αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ