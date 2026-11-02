Ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής Κυριάκος Κυριάκου δηλώνει ότι εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Χαρακτηρίζει, παράλληλα, οξύμωρο να επικρίνει ο τέως Γενικός Ελεγκτής ως πρόβλημα μια κατάσταση «την οποία ο ίδιος δημιούργησε».
Βοηθός Γεν. Ελεγκτής κατά Οδυσσέα: «Με απέκλεισε από σχεδόν όλες τις εργασίες της Ελεγκτικής και τώρα επικρίνει την αξιοποίησή μου»
Ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής δηλώνει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα και χαρακτηρίζει οξύμωρη την κριτική του τέως Γενικού Ελεγκτή για μια κατάσταση που, όπως λέει, ο ίδιος δημιούργησε.
Σε γραπτή δήλωσή του, με αφορμή όσα ανέφεραν ο νυν και ο τέως Γενικός Ελεγκτής στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στις 30 Οκτωβρίου 2026, όπως μεταδόθηκαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κυριάκου αναφέρει ότι θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνίσει τα δεδομένα.
«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι εκτελώ ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή υπαινιγμός ότι δεν επιθυμώ να εργαστώ ή ότι ευθύνομαι για την περιορισμένη αξιοποίησή μου είναι απολύτως αβάσιμος», αναφέρει.
Προσθέτει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια γραπτώς, να του ανατεθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα καθήκοντα. Όπως σημειώνει, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα απάντηση στην επιστολή του.
Ο κ. Κυριάκου υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα προβλέπει τη συμμετοχή του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή στις εργασίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, χωρίς να καθορίζει πλήρως τα επιμέρους καθήκοντά του. Ελλείψει ειδικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο καθορισμός των συγκεκριμένων καθηκόντων του εναπόκειται στον εκάστοτε Γενικό Ελεγκτή, εντός του πλαισίου που ορίζει το Σύνταγμα, αναφέρει.
«Συνεπώς, η ευθύνη για την περιορισμένη αξιοποίηση του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή δεν μπορεί να μετακυλίεται στον ίδιο, όταν μάλιστα έχει επανειλημμένα ζητήσει να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα», σημειώνει.
Κατά τον ίδιο, η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε τυχαία, αλλά διαμορφώθηκε επί θητείας του τέως Γενικού Ελεγκτή. Όπως αναφέρει, εκείνος αφαίρεσε τα καθήκοντα που ασκούσε πριν από τον διορισμό του και τον απέκλεισε από σχεδόν όλες τις εργασίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Η υποβάθμιση, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, περιλάμβανε περιορισμούς στην πρόσβασή του σε υπηρεσιακούς φακέλους, αποκλεισμό από υπηρεσιακές συμμετοχές και άρνηση εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων για την αναπλήρωση του Γενικού Ελεγκτή.
Αναφέρει ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα και γραπτώς τους αρμόδιους θεσμούς για την κατάσταση και τους σοβαρούς κινδύνους που, όπως λέει, αυτή συνεπαγόταν για την ορθή λειτουργία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και την τήρηση της συνταγματικής τάξης, ζητώντας τη λήψη μέτρων. Ωστόσο, προσθέτει, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση.
«Είναι, επομένως, τουλάχιστον οξύμωρο ο τέως Γενικός Ελεγκτής να εμφανίζεται σήμερα να επικρίνει ως πρόβλημα μια κατάσταση την οποία ο ίδιος δημιούργησε και διατήρησε επί σειρά ετών», αναφέρει.
«Δεν αποδέχομαι να πλήττεται η υπόληψή μου για μια κατάσταση την οποία δεν δημιούργησα, την οποία επανειλημμένα κατήγγειλα και για την άρση της οποίας εξακολουθώ να ζητώ συγκεκριμένες ενέργειες», καταλήγει.
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Πηγή: ΚΥΠΕ
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