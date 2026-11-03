Επιτροπή Προσφύγων: Εξηγήσεις για την επιβάρυνση 1% στα δάνεια - Στο τραπέζι αλλαγές στο ΔΣ του Φορέα

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, είπε μετά τη συνεδρία ότι οι πολιτικές του κράτους οδηγούν, όπως ανέφερε, πρόσφυγες να πουλήσουν την περιουσία τους στα κατεχόμενα. Δήλωσε ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει να αλλάξουν οι πολιτικές του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσθεσε πως, αν χρειαστεί, θα ζητήσει την απομάκρυνση των μελών του.

Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη απόφαση να μην επιδοτείται το επιτόκιο των δανειοληπτών που υποβάλλουν αίτηση στον Φορέα από την αρχή, με αποτέλεσμα ο αιτητής να επιβαρύνεται με το πρώτο 1%. Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, στην Επιτροπή αναφέρθηκε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών και ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που αποτελούν την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να την ψηφίσουν.

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει σε επόμενες συνεδρίες τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται από τον νόμο, καθώς και το ενδεχόμενο αλλαγών. Έθεσε το ερώτημα αν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να αποτελούν την πλειοψηφία, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τα συμφέροντα των προσφύγων και όχι βάσει οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσίαζαν από τη συνεδρία και επιβεβαιώθηκαν πληροφορίες ότι κάποιοι είχαν προγραμματίσει ταξίδια στο εξωτερικό. Όπως είπε, θα κληθούν να παραστούν, ώστε να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε απαράδεκτο το να ζητά ο Φορέας περισσότερους εγγυητές και συνοφειλέτες για σπουδαστικά δάνεια από ό,τι οι εμπορικές τράπεζες. Αναφέρθηκε σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αιτητών που αποφάσισαν να απευθυνθούν στην επιτροπή αποζημιώσεων στα κατεχόμενα ή σε άλλους που θέλουν να αγοράσουν περιουσία εκεί. Επανέλαβε ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει αλλαγές στις πολιτικές του Φορέα, σημειώνοντας πως, κατά την άποψή του, τέτοιες πρακτικές δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να γίνουν κανόνας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης είπε ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συχνά δεν είναι επιθυμητές για τους πρόσφυγες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις απορρέουν από πολιτικές κατευθύνσεις, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών. Ανέφερε ότι έχει ζητηθεί να παραστεί στην επόμενη συνεδρία ο Υπουργός, ώστε να απαντήσει για την επιδότηση των επιτοκίων, καθώς και για τις δυσκολίες και τα εμπόδια από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στη στελέχωση του Φορέα και στην έγκριση των θέσεων που έχουν ζητηθεί.

Ο κ. Λυσανδρίδης πρόσθεσε ότι ζητήματα όπως το ύψος της επιδότησης και η απαίτηση για οφειλέτες στα δάνεια πρέπει να εξετάζονται με γνώμονα την ορθή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος και τους ελέγχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει συσσωρευτεί στον οργανισμό χρηματοδότησης σε σχέση με τον Κεντρικό Φορέα.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις που φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των προσφύγων. Το βασικό ζητούμενο, είπε, είναι αν τα αιτήματα για στήριξη και βοήθεια θα αντιμετωπίζονται με λογιστική ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό του Φορέα.

Η βουλευτής του Άλμα Λίτσα Δρουσιώτου εξέφρασε ανησυχία για όσα αναφέρθηκαν σχετικά με παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών στην επιδότηση των επιτοκίων. Όπως είπε, ενώ υπήρχε δυνατότητα πλήρους επιδότησης ώστε να μην επιβαρύνεται ο πρόσφυγας, το Υπουργείο ζήτησε να διατηρηθεί ελάχιστη επιβάρυνση 1%. Ανέφερε ότι ζητήθηκε η παρουσία του Υπουργείου στην επόμενη συνεδρία για να δοθούν εξηγήσεις και ότι η θέση αυτή πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα.

Η κ. Δρουσιώτου πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές, καθώς και μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων. Η προστασία του δημόσιου χρήματος είναι αναγκαία, σημείωσε, αλλά δεν πρέπει να επισκιάζει τον κοινωνικό σκοπό του Φορέα. Πρόσθεσε ότι, 52 χρόνια μετά την εισβολή, οι πρόσφυγες δικαιούνται ουσιαστική στήριξη χωρίς αχρείαστα οικονομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Πηγή: ΚΥΠΕ