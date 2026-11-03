Νέα προσπάθεια αποτροπής της 48ωρης απεργίας στον ΟΚΥπΥ - Συνάντηση συντεχνιών και διοίκησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εκπρόσωποι των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων θα βρεθούν στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΟΚΥπΥ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία, έστω και την υστάτη, και να αποφευχθεί η διήμερη κινητοποίηση που αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Η νέα συνάντηση πραγματοποιείται ενώ παραμένει σε ισχύ η απόφαση για απεργία, με βασικό σημείο διαφωνίας τη σύνδεση των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση των εργαζομένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Οι συντεχνίες διεκδικούν την εφαρμογή των εκκρεμουσών προνοιών της προηγούμενης σύμβασης, που αφορούν τις ετήσιες μισθολογικές προσαυξήσεις και τη δημιουργία δομών προσωπικού, ενώ ζητούν να συνεχιστεί χωρίς προκαταβολικές δεσμεύσεις ο διάλογος για τις μελλοντικές μισθολογικές κλίμακες.

Από την πλευρά του, ο ΟΚΥπΥ υποστηρίζει ότι η σύνδεση μέρους των αυξήσεων με την αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο επιβράβευσης της απόδοσης των εργαζομένων και βελτίωσης της λειτουργίας του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν προγραμματίσει για αύριο, στις 10 το πρωί, δημοσιογραφική διάσκεψη στα κεντρικά γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, προκειμένου να εξηγήσουν τους λόγους της εξαγγελθείσας απεργίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διάσκεψη, εφόσον πραγματοποιηθεί, μετατίθεται για τις 12 το μεσημέρι, ώστε να προηγηθεί η συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ.

Το αποτέλεσμα της αυριανής συνάντησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς απομένει λιγότερο από μία εβδομάδα μέχρι την προγραμματισμένη απεργία, με τις δύο πλευρές να καλούνται να αποφασίσουν εάν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού ή εάν τα δημόσια νοσηλευτήρια θα οδηγηθούν τελικά σε διήμερη λειτουργία με μειωμένο προσωπικό.