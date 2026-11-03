Επιτροπή Προσφύγων: Καταγγελίες για παρεμβάσεις δύο κομμάτων - Ερωτήματα για 130 εγγραφές

Μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων, Βάσος Χρίστου, προχώρησε σε σχετική καταγγελία. Τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα κεκλεισμένων των θυρών, ώστε ο κ. Χρίστου να μιλήσει ελεύθερα. Όταν του ζητήθηκε να αναφέρει ονόματα, πρόσωπα και κόμματα που φέρονται να παρενέβησαν, δεν θέλησε να συνεχίσει τη συζήτηση.

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι στη διάρκεια της κλειστής συνεδρίας έγινε αναφορά σε κάποια κόμματα και ότι η Επιτροπή παρότρυνε τον κ. Χρίστου να απευθυνθεί στην Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Όπως πρόσθεσε, εφόσον διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, οφείλει να τα καταθέσει. Ερωτηθείς αν αναφέρθηκαν ονόματα, είπε ότι έγινε αναφορά σε δύο κόμματα, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αναφερόμενος στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο κ. Κέττηρος είπε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στις δύο ή τρεις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν. Όπως ανέφερε, υπάρχουν 130 περιπτώσεις που δεν καταγράφονται ούτε στο μητρώο του Ερυθρού Σταυρού ούτε σε εκείνο της Εθνικής Φρουράς.

Για τις περιπτώσεις αυτές, σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρχουν τεκμήρια που χάθηκαν ή να έγιναν καταγραφές υπό τις συνθήκες της εποχής χωρίς να τεκμηριωθούν αργότερα. Είπε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πρέπει να διασταυρωθούν τα δύο ή τρία μητρώα, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιοι είναι καταχωρισμένοι, για ποιο λόγο και πόσοι λαμβάνουν ωφελήματα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, ανέφερε ότι η Επιτροπή έλαβε διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και προχωρούν πρόσθετοι έλεγχοι, με στόχο την οριστικοποίηση του μητρώου. Ο ΔΗΣΥ ζήτησε να διασυνδεθούν άμεσα τα αρχεία και να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων επιδομάτων σε άλλα υπουργεία ή αποσύνδεσης του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος από τη σύνταξη που καταβάλλεται σήμερα στους δικαιούχους.

Για τις καταγγελίες, ο κ. Λυσανδρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του Συνδέσμου να καταθέσει τις πληροφορίες στην Αστυνομία, ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες. Ζήτησε επίσης από τις ανακριτικές αρχές να ενεργήσουν αυτεπάγγελτα και να καλέσουν τους εμπλεκομένους. «Αν έγινε οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη παρέμβαση από τον οποιονδήποτε, ζητάμε αυτό να ξεκαθαρίσει το συντομότερο και ο καθείς να λάβει τις ευθύνες του», δήλωσε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, είπε ότι το Υπουργείο Εργασίας δεσμεύτηκε να επανέλθει μέσα σε ένα μήνα με συγκεκριμένα αποτελέσματα από έρευνα. Αναμένεται επίσης ενημέρωση για τη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία και για τυχόν αναπροσαρμογές επιδομάτων όπου κριθεί απαραίτητο.

Η βουλευτής του Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, εντοπίστηκαν οκτώ περιπτώσεις στις οποίες δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται η καταβολή των σχετικών ωφελημάτων. Διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις στην τεκμηρίωση των μητρώων και περιπτώσεις για τις οποίες δεν εξακριβώθηκε η διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων.

Η κ. Δρουσιώτου είπε ότι το Άλμα ζήτησε απαντήσεις για τα διορθωτικά μέτρα και τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί στις οκτώ περιπτώσεις. Τόνισε την ανάγκη πλήρους διασταύρωσης των στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, αποκατάστασης των αδυναμιών στα μητρώα και καθιέρωσης διαφανών, ενιαίων διαδικασιών πιστοποίησης. Πρόσθεσε ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει πως τα ωφελήματα καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς να αδικούνται όσοι υπήρξαν αιχμάλωτοι πολέμου, και χαρακτήρισε την αναγνώριση και στήριξή τους ζήτημα ιστορικής ευθύνης και σεβασμού.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, είπε ότι οι αναφορές για παρεμβάσεις πολιτικών κομμάτων δεν αφορούν το κόμμα του. Ανέφερε ακόμη ότι σε επόμενη συνεδρία θα κληθεί ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ώστε να δοθούν και τα ονόματα και να επανεξεταστεί το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ