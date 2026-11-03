Αιχμάλωτοι του 1974: Από την απαλλαγή της εφεδρείας στο επίδομα των €2.000 - Καταγγελίες για εγγραφές με πολιτικό μέσο

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», οι επίμαχες περιπτώσεις δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με πρόσφατες παρεμβάσεις για εξασφάλιση του ετήσιου τιμητικού επιδόματος των 2.000 ευρώ, αλλά με εγγραφές που έγιναν πριν από δεκαετίες, όταν η αναγνώριση της ιδιότητας του αιχμαλώτου συνεπαγόταν διαφορετικά ωφελήματα.

Το ζήτημα αναδείχθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την καταβολή ωφελημάτων σε αιχμαλώτους πολέμου. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, Βάσος Χρήστου, κατήγγειλε ότι πρόσωπα που δεν υπήρξαν αιχμάλωτοι περιλήφθηκαν στους σχετικούς καταλόγους κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δύο περιπτώσεις προσώπων που, όπως υποστήριξε, είχαν αναγνωριστεί ως εγκλωβισμένοι, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση αιχμαλωσίας, αλλά εξασφάλισαν την εγγραφή τους με τη βοήθεια πολιτικού προσώπου.

Οι δύο κατάλογοι και η απαλλαγή από την εφεδρεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», μετά την τουρκική εισβολή του 1974 υπήρχαν δύο κατάλογοι αιχμαλώτων, ένας του Ερυθρού Σταυρού και ένας της Εθνικής Φρουράς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε έναν από τους δύο καταλόγους περιλήφθηκαν, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, πρόσωπα των οποίων η ιδιότητα του αιχμαλώτου αμφισβητείται σήμερα. Το βασικό όφελος από την εγγραφή τους ήταν τότε η απαλλαγή από την υποχρέωση εκτέλεσης εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η πρακτική αυτή ανάγεται σε περίοδο πολύ προγενέστερη της θέσπισης του σημερινού τιμητικού επιδόματος, ενώ το καθεστώς απαλλαγών διατηρήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι και τη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Με τη μεταγενέστερη καθιέρωση της οικονομικής παροχής, πρόσωπα που βρίσκονταν ήδη στους καταλόγους άρχισαν να λαμβάνουν και το ετήσιο επίδομα των 2.000 ευρώ. Η διάκριση αυτή θεωρείται ουσιώδης, καθώς άλλο είναι το ενδεχόμενο παλαιότερων παρεμβάσεων για εξασφάλιση απαλλαγής από την εφεδρεία και άλλο η πρόσφατη εγγραφή προσώπων με σκοπό την είσπραξη επιδομάτων.

Στην Αστυνομία παραπέμπουν οι βουλευτές

Κατά τη σημερινή συνεδρία, η οποία σε κάποιο στάδιο συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών, οι βουλευτές κάλεσαν τον κ. Χρήστου να αποταθεί στην Αστυνομία, εφόσον διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες του. Παράλληλα, του ζητήθηκε να κατονομάσει τα πρόσωπα που φέρονται να παρενέβησαν για να εξασφαλιστεί η εγγραφή μη δικαιούχων στους καταλόγους.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι σε συνέχεια καταγγελίας που έκανε σήμερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιχμαλώτων, Βάσος Χρίστου, σε ό,τι αφορά την ανάμειξη πολιτικών κομμάτων, τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να διεξαχθεί η συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών ώστε να μπορέσει να μιλήσει ελεύθερα καθώς όταν του ζητήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής ονόματα, πρόσωπα και κόμματα που έχουν κάνει παρεμβάσεις δεν ήθελαν να συνεχίσει τη συζήτηση.

«Εκεί όντως αναφέρθηκε σε κάποια κόμματα και τον παροτρύναμε να προχωρήσει στην Αστυνομία για να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες. Εφόσον έχει συγκεκριμένα στοιχεία οφείλει να το κάνει αυτό και εμείς είμαστε μαζί του», σημείωσε. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της Εκλεκτικής Υπηρεσίας, ο κ. Κέττηρος είπε ότι το ζήτημα δεν είναι οι δύο-τρεις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, αλλά το ότι υπάρχουν 130 περιπτώσεις που δεν υφίστανται ούτε στο μητρώο του Ερυθρού Σταυρού, ούτε στο μητρώο της Εθνικής Φρουράς.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις από την Ελεγκτική Υπηρεσία και ότι η Επιτροπή έχει λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ότι ήδη λαμβάνονται κάποια μέτρα και προχωρούν επιπρόσθετοι έλεγχοι, ούτως ώστε το μητρώο να οριστικοποιηθεί.

Πρόσθεσε ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΔΗΣΥ ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η διασύνδεση των αρχείων αλλά και να εξεταστεί η μεταφορά κάποιων επιδομάτων πιθανόν σε άλλα Υπουργεία ή και να αποσυνδεθεί ενδεχομένως το μηνιαίο τιμητικό επίδομα από τη σύνταξη που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατέγραψε οκτώ περιπτώσεις καταβολής ωφελημάτων για τις οποίες, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει επαρκής δικαιολόγηση. Στην έκθεση καταγράφονται επίσης τρεις περιπτώσεις προσώπων που δηλώθηκαν ως αιχμάλωτοι και απαλλάχθηκαν από την εφεδρεία. Το ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί πότε και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι αμφισβητούμενες εγγραφές, ποιοι ενδεχομένως παρενέβησαν και κατά πόσον εξακολουθούν να καταβάλλονται επιδόματα σε πρόσωπα που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.