Μόρφου: Προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο 19χρονος - Πέντε συλλήψεις για παράνομη είσοδο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα πέντε πρόσωπα εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ από μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής, τα οποία διενεργούσαν περιπολία στην περιοχή Αστρομερίτη – Περιστερώνας.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 19χρονος, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμη τρεις άνδρες ηλικίας 27, 26 και 20 ετών, καθώς και μία 22χρονη.

Οι αστυνομικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι οι τέσσερις επιβάτες βρίσκονταν παράνομα στη Δημοκρατία. Παράλληλα, προέκυψε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία είχαν περάσει από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές λίγο πριν εντοπιστούν από τους αστυνομικούς.

Και τα πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν και βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διατάγματα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών εναντίον τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Μόρφου.