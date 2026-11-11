Είδε Ερντογάν, Γκουτέρες και άλλους αξιωματούχους ο Έρχιουρμαν στην Αττάλεια

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε επίσης σύντομες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, Ισμαήλ Ουλντ Σεΐχ Αχμέτ, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νίλντεν Μπεκτάς Έρχιουρμαν, έφθασαν στην Αττάλεια χθες το βράδυ.

Πηγή: ΚΥΠΕ