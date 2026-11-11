Σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ηγετών COP31 στην Αττάλεια, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Είδε Ερντογάν, Γκουτέρες και άλλους αξιωματούχους ο Έρχιουρμαν στην Αττάλεια
Ο Τουφάν Έρχιουρμαν συναντήθηκε στην Αττάλεια με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και άλλους αξιωματούχους, ενώ είχε σύντομη συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε επίσης σύντομες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, Ισμαήλ Ουλντ Σεΐχ Αχμέτ, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Ο Τουφάν Έρχιουρμαν και η σύζυγός του, Νίλντεν Μπεκτάς Έρχιουρμαν, έφθασαν στην Αττάλεια χθες το βράδυ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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