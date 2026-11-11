Δεύτερη συνάντηση προέδρων Βουλής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου μετά από 7 χρόνια - Μήνυμα από τη Λευκωσία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο (βίντεο)

Η συνάντηση πραγματοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επτά χρόνια μετά την πρώτη που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ο ρόλος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην οικοδόμηση ειρήνης και σταθερότητας μέσω της συνεργασίας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, η ενέργεια ως κινητήρια δύναμη περιφερειακής συνεργασίας και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για τις τρεις χώρες, καθώς και η ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας με τους νέους στο επίκεντρο.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η απόφαση των τριών χωρών να συμπορευτούν και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις, αναπτύσσοντας στρατηγική συνεργασία, ήταν συνειδητή επιλογή. Όπως είπε, βασικός στόχος είναι η συνεργασία να αποβαίνει αμοιβαία επωφελής για τις χώρες και τους πολίτες τους. Πρόσθεσε ότι επιδιώκουν η ειρήνη να διαρκεί περισσότερο από τα επιμέρους συμφέροντα και η συνεργασία να λειτουργεί ως καταλύτης για την ειρήνη.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από διάστημα επτά ετών, κυρίως λόγω της πανδημίας COVID και των εκλογών στις τρεις χώρες. Εκτίμησε ότι η συνάντηση δίνει νέα ώθηση στο τριμερές σχήμα κοινοβουλευτικής συνεργασίας και αναδεικνύει τη βούληση των χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία και την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Η σχέση φιλίας και συνεργασίας των τριών χωρών, ανέφερε, δεν στηρίζεται μόνο στη γεωγραφική εγγύτητα και στους πολιτισμούς τους, αλλά και στην προσήλωσή τους σε κοινές αρχές και αξίες. Αυτές, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν τη βάση ενός κοινού οράματος για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο μέσω της συνεργασίας.

Το όραμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, είπε, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συγκρούσεις, κρίσεις και πολυδιάστατες προκλήσεις που απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση. Η Κύπρος, πρόσθεσε, βιώνει εδώ και 52 χρόνια τις οδυνηρές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής από την Τουρκία πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της, γι’ αυτό και αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της διεθνούς νομιμότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Παρά το μικρό της μέγεθος και τις παράνομες ενέργειες που, όπως είπε, υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη, η Κύπρος διαδραματίζει με υπευθυνότητα τον ρόλο που της αναλογεί λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ιδιότητάς της ως του εγγύτερου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί, σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας και γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες.

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ακόμη ότι οι τρεις χώρες έχουν αξιοποιήσει τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα για την προώθηση και εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα, την αλληλεγγύη και τη συνέργεια. «Τα Κοινοβούλιά μας δηλώνουν παρόντα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιδιώκουν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις με απτά αποτελέσματα και τη στήριξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ηγετών μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, είπε, τα κοινοβούλια επιδιώκουν να συμβάλουν στην ευημερία των πολιτών και των λαών της περιοχής και στην κοινή προσπάθεια υπέρ της ειρήνης. Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε νέες ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, με δράσεις προς όφελος των πολιτών και με στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε η συνάντηση να καθιερωθεί ως θεσμός και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων των τριών χωρών.

Ευχαρίστησε και συνεχάρη την κ. Δημητρίου για την άμεση ανταπόκρισή της στην υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Όπως ανέφερε, πριν από τρεις εβδομάδες η Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε επιστολή-διάβημα στους προέδρους των κοινοβουλίων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών αραβικών χωρών, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο. Ο κ. Κακλαμάνης το χαρακτήρισε παράνομο και ανυπόστατο, και αντίθετο στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας.

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε επίσης την επιθυμία να συζητηθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία το Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Ευχαρίστησε την κ. Δημητρίου και την Κυπριακή Βουλή για τη φιλοξενία, καθώς και τον Πρόεδρο της Βουλής της Αιγύπτου Χισάμ Μπανταουί, τον οποίο περιέγραψε ως μετριοπαθή και έμπειρο άνθρωπο με θερμά αισθήματα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η κ. Δημητρίου συμφώνησε με την εκτίμηση του κ. Κακλαμάνη για τον Αιγύπτιο ομόλογό της, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έμπειρο πολιτικό που αγαπά τη χώρα του και την Κύπρο και μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό των εξελίξεων για την περαιτέρω συνεργασία των χωρών.

Ο κ. Μπανταουί, μιλώντας μέσω διερμηνέα, αναφέρθηκε στην τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Ελ Αλαμέιν, καθώς και στο ενδιαφέρον της Αιγύπτου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και ο συντονισμός μέσω όλων των συνταγματικών θεσμών. Η τριμερής σχέση, είπε, δεν περιορίζεται σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την προώθηση κοινών συμφερόντων, αλλά βασίζεται στη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Πρόσθεσε ότι η τακτική σύγκληση των συναντήσεων ενισχύει τις σχέσεις και τον συντονισμό στα διάφορα φόρα και αποτελεί καλό πλαίσιο κοινής πορείας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η συνάντηση, ανέφερε, μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία, καθώς οι πρόεδροι των κοινοβουλίων εκπροσωπούν τους λαούς τους σε διάφορους τομείς.

Μέσω της συνεργασίας, συνέχισε, μπορεί να διαμορφωθεί πλαίσιο διαλόγου και να υποστηριχθεί η ειρηνική διευθέτηση διαφορών σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ, προς όφελος της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Αίγυπτος πιστεύει ακράδαντα στη διεθνή συνεργασία, είπε, ενώ η εμβάθυνση των κοινοβουλευτικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη κοινών στόχων. Εξέφρασε την ελπίδα οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε πρακτικές και εφικτές λύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ