Μαυρογιάννης: Γέρνει η πλάστιγγα προς υποψηφιότητα, αλλά μόνο για να κερδίσει - Ανοιχτός ο δίαυλος με το ΑΚΕΛ (ηχητικό)

Το χρονοδιάγραμμα μένει αυτό που είχε θέσει τον Οκτώβριο: απόφαση μαζί με τους συνεργάτες του πριν από το τέλος του χρόνου και ανακοίνωση μέσα στον Ιανουάριο. Όπως εξήγησε, ο λόγος είναι πρακτικός, αφού επέστρεψε προχθές από το εξωτερικό και θα ταξιδέψει ξανά πριν κλείσει η χρονιά.

Η απάντηση στον Στεφάνου

Οι δηλώσεις του έρχονται δύο μέρες μετά τη συνέντευξη του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου στο «Bras De Fer» του Alpha, όπου αποκάλυψε ότι έχει ήδη στο μυαλό του πρόσωπο για την υποψηφιότητα, χωρίς να το κατονομάσει. Για τον Μαυρογιάννη, τον οποίο το ΑΚΕΛ στήριξε το 2023, είπε ότι δεν αποκλείεται από τη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προκρίνεται, ενώ για τον οικονομολόγο Τάσο Γιασεμίδη απάντησε ότι «δεν παίζει κανένα όνομα και παίζουν όλα». Ο Στεφάνου δεν απέκλεισε ούτε δική του κάθοδο και ανέφερε ότι το κόμμα θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες επαφές με το Άλμα, το Βολτ, τους Οικολόγους και την Άμεση Δημοκρατία, με προτεραιότητα τη συμφωνία σε πολιτικές θέσεις και μετά την επιλογή προσώπου.

Για τη σχέση του με το ΑΚΕΛ, ο Μαυρογιάννης επέμεινε σήμερα ότι ο δίαυλος επικοινωνίας ήταν και παραμένει ανοιχτός και ότι οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Πρόσθεσε ότι σέβεται πλήρως τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα του κόμματος, στο οποίο είναι ευγνώμων για τη στήριξη της προηγούμενης φοράς.

Η γραμμή από τον Σεπτέμβριο

Σε συνέντευξη στην «Καθημερινή» είχε δηλώσει ότι χωρίς τη στήριξη της Αριστεράς δεν θεωρεί ότι μπορεί να εκλεγεί, ζητώντας ρητά τη στήριξη του ΑΚΕΛ. Τον Οκτώβριο, μιλώντας στον Alpha, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα περιμένει τις διαδικασίες του κόμματος, τις οποίες τοποθετούσε προς το τέλος Μαρτίου ή τον Απρίλιο, και ότι μια ανακοίνωση δεν θα είναι μη αναστρέψιμη: αν το καλοκαίρι η υποψηφιότητά του βρισκόταν στο 5%, δεν θα ήταν «το τέλος του κόσμου» να αποχωρήσει. Σήμερα επανέλαβε ότι το ενδεχόμενο επανεξέτασης μένει ανοιχτό, εάν ως το καλοκαίρι φανεί ότι η υποψηφιότητα δεν έχει δυναμική.

Κυπριακό: «Κάτι», αλλά λίγο

Για το Κυπριακό, ο πρώην διαπραγματευτής υποβάθμισε το ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια, χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα φιλοφρόνησης που δεν αλλάζει τίποτα στο νομικό καθεστώς. Σημασία, είπε, έχει ότι ο Πρόεδρος βρέθηκε εκεί ως αρχηγός κράτους μέλους του ΟΗΕ, ενώ συνέδεσε τη στάση της Άγκυρας με την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους και τις ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα.

Την ανακοίνωση μετά την τριμερή της Δευτέρας με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν τη χαρακτήρισε «κάτι», που όμως υπολείπεται πολύ των ελάχιστων προσδοκιών. Πίσω της βλέπει το χέρι της Τουρκίας και την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα την προηγούμενη Παρασκευή. Κατά την εκτίμησή του, η Άγκυρα επιδιώκει αυτή την περίοδο πολύ περιορισμένη κινητικότητα, ώστε να μη χρεωθεί την απουσία προόδου.

Θεωρεί, πάντως, ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για τριμερή του Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες πριν από το τέλος του χρόνου. Το κρίσιμο ερώτημα, κατά τον ίδιο, είναι αν αυτή θα οδηγήσει σε άτυπη διευρυμένη πριν λήξει η θητεία του Γενικού Γραμματέα και, μαζί της, η εντολή της Ολγκίν, εκτός αν ανανεωθεί. Οι προϋποθέσεις, είπε, ούτε υπάρχουν ακόμη ούτε λείπουν εντελώς, «είμαστε κάπου στη μέση», ενώ μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει τουλάχιστον να σηματοδοτεί πορεία προς διαπραγματεύσεις. Πίσω από τις κινήσεις του Γκουτέρες βλέπει την πρόθεση να αφήσει μια κληρονομιά, ώστε ο διάδοχός του να μην ξεκινήσει από το μηδέν.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: