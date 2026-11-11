Ανδρέας Μαυρογιάννης: Από φοιτητής της Νομικής σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ - Η τελετή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση του ΑΠΘ, η τελετή διοργανώνεται από τη Νομική Σχολή, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας της Ελλάδας, Νικολάου Παπαϊωάννου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την πρόσκληση υπογράφουν ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης.

Το πρόγραμμα της τελετής

Η εκδήλωση θα αρχίσει με προσφωνήσεις από τον πρύτανη, τον κοσμήτορα και τον υφυπουργό Παιδείας της Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει έπαινος προς τον τιμώμενο από τον καθηγητή Διπλωματικής Ιστορίας της Νομικής Σχολής, Ιωάννη Στεφανίδη, καθώς και η ανάγνωση του ψηφίσματος της Σχολής και του τίτλου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αναγόρευση του Ανδρέα Μαυρογιάννη σε επίτιμο διδάκτορα, με την περιένδυσή του με την τήβεννο και την επίδοση διασήμου και αναμνηστικής πλακέτας.

Ο Κύπριος διπλωμάτης θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η πεποίθηση δικαίου (opinio juris) ως ηθική της ευθύνης – Μια αέναη διαλεκτική σχέση».

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα προς τιμήν του, κατά το οποίο ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου και η ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη θα παρουσιάσουν τρία αγαπημένα του τραγούδια.

Η διπλωματική διαδρομή του Ανδρέα Μαυρογιάννη

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης γεννήθηκε στον Αγρό στις 20 Ιουλίου 1956 και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, όπου απέκτησε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Διεθνές Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και διδακτορικό τίτλο.

Εντάχθηκε στη Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1987 και υπηρέτησε σε σειρά διπλωματικών θέσεων και αποστολών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως τις 15 Μαΐου 2022 διετέλεσε διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες για το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Μόνιμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, ανέλαβε σημαντικές θέσεις και προήδρευσε σε διεθνείς συνόδους και επιτροπές.

Στις 27 Απριλίου 2026 εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ως αποστολή την κωδικοποίηση και την προοδευτική ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει επίσης τιμηθεί με τον τίτλο του Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας.