Νέα σημεία διέλευσης, παλιά εμπόδια - Τι κρύβεται πίσω από το μπλόκο σε Μια Μηλιά και Αθηένου

Και τα δύο είναι ιδιαίτερα τοπικά σημεία, με περιορισμένο οδικό δίκτυο, και είναι απίθανο να βελτιώσουν ουσιαστικά τις μετακινήσεις ή την προσβασιμότητα για τους περισσότερους πολίτες. Θα εξυπηρετούν κυρίως τις γύρω κοινότητες, με τις μερικές εκατοντάδες κατοίκων του Κάμπου και της Λουρουτζίνας να είναι οι βασικοί ωφελημένοι. Προφανώς και οι περίπου 3.000 κάτοικοι των Λυμπιών θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε σημείο διέλευσης, όμως η Λουρουτζίνα, ως απομονωμένο χωριό, δεν προσφέρει κατ’ ανάγκη πιο εύκολη ή γρήγορη πρόσβαση προς τα βόρεια.

Το μεγάλο έπαθλο

Αντίθετα, το σημείο διέλευσης της Μιας Μηλιάς, που βρίσκεται στο τραπέζι από τον Μάρτιο του 2025, θεωρείται πολύ σημαντικότερο κέρδος, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Αγίου Δομετίου. Παρά τις βελτιώσεις, το σημείο διέλευσης στα δυτικά της πρωτεύουσας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, παραμένοντας αναξιόπιστο, απρόβλεπτο και για ορισμένους αποτρεπτικό. Η Μια Μηλιά διαθέτει επίσης τη δυνατότητα να διευκολύνει την οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κοινοτήτων μέσω του εμπορίου της Πράσινης Γραμμής. Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι ηγέτες δεν ανακοίνωσαν το άνοιγμά της τη Δευτέρα ήταν επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά τη συνδέει με το άνοιγμα της διέλευσης Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στην πρωτεύουσα για περισσότερους από 5.000 κατοίκους της Αθηένου.

Εμπόδιο στην πορεία

Η διέλευση της Αθηένου δεν προχώρησε όταν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν τη συνέδεσε με το άνοιγμα δρόμου πρόσβασης εντός της νεκρής ζώνης από το Άρσος προς την Πύλα. Το επιχείρημά του ήταν ότι, εφόσον τμήμα της νεκρής ζώνης (περίπου 2-3 χιλιόμετρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει την Αθηένου με την Αγλαντζιά, τότε γιατί να μην χρησιμοποιηθεί και ο δρόμος Άρσους-Πύλας, επίσης εντός της νεκρής ζώνης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων προς την Πύλα.

Έθεσε επίσης το ερώτημα ποιος θα ήταν υπεύθυνος για το τμήμα του δρόμου εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Αγλαντζιά σε περίπτωση ατυχημάτων ή εγκληματικών ενεργειών. Ωστόσο, το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποκλειστεί η πρόσβαση πολιτών σε όλες τις περιοχές της νεκρής ζώνης. Εξάλλου, μόνο το σημείο διέλευσης στον Κάμπο Τσιακκίστρας, το οποίο ο Έρχιουρμαν ενέκρινε τη Δευτέρα, αναμένεται να διασχίζει περίπου δύο χιλιόμετρα νεκρής ζώνης.

Το «φάντασμα» της Πύλας

Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης προς την Πύλα, αυτός αποτελούσε μέρος μιας «συνεννόησης» που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών στα τέλη του 2023, μετά την επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, όταν οι τελευταίοι εμπόδισαν την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον δρόμο Άρσους-Πύλας. Μετά τα επεισόδια, ο τότε ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ, φάνηκε να διαμεσολαβεί για έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε την κατασκευή του δρόμου, διατηρώντας παράλληλα το καθεστώς της νεκρής ζώνης.

Η διευθέτηση περιλάμβανε επίσης σημείο ελέγχου, εφαρμογή των κανονισμών της Πράσινης Γραμμής, απαγόρευση στρατιωτικής και εμπορικής χρήσης του δρόμου, απουσία δυνάμεων ασφαλείας εντός της νεκρής ζώνης πλην του ΟΗΕ, ανάπτυξη 400 οικιστικών οικοπέδων, έργα υποδομής και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η εφαρμογή άρχισε στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 αλλά ανεστάλη μέσα σε λίγες ημέρες, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο τουρκικός στρατός αντιτάχθηκε στην οικιστική ανάπτυξη στο οροπέδιο. Το σχέδιο που βασιζόταν σε αυτή τη «συνεννόηση» παραμένει έκτοτε παγωμένο.

Επιλεκτική προσέγγιση

Όταν ο Έρχιουρμαν εισήγαγε τον δρόμο Άρσους-Πύλας στις προσπάθειες των ηγετών για άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να επιλέγει μόνο όσα στοιχεία της «συνεννόησης» για την Πύλα τη βολεύουν. Είτε θα εφαρμοστεί ολόκληρο το πακέτο είτε θα τεθεί προς συζήτηση μαζί με άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ποιες είναι όμως οι πιθανότητες να αναβιώσει η «συνεννόηση» της Πύλας; Υπάρχει λόγος που ονομάστηκε «συνεννόηση» και όχι «συμφωνία». Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που επιτεύχθηκε, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν γνώριζε πλήρως τι ακριβώς αποδεχόταν η άλλη κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Με λίγα λόγια, οι πιθανότητες επίτευξης μιας μόνιμης συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρξε προσπάθεια επαναφοράς της στο τραπέζι των συζητήσεων τα τρία χρόνια που ακολούθησαν. Την ίδια στιγμή, οι τουρκοκυπριακές παρεμβάσεις στο οροπέδιο της Πύλας συνεχίζονται σε τακτική βάση, με τα Ηνωμένα Έθνη να δαπανούν πόρους για την παρακολούθηση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της νεκρής ζώνης μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και προσωρινής παρουσίας.

Η τελευταία ευκαιρία

Οι ηγέτες θα έχουν μία τελευταία ευκαιρία να πείσουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη συνάντηση τους μαζί του που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος Νοεμβρίου. Αν συμφωνήσουν στα δύο σημεία διέλευσης σε Αθηένου και Μια Μηλιά, τότε ο Γκουτέρες αναμένεται να δώσει στην Κύπρο μία ακόμη ευκαιρία, συγκαλώντας μια συνάντηση 5+1 πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του.