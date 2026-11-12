Η σύντομη χειραψία Έρχιουρμαν - Χριστοδουλίδη και η «μάχη» συμβολισμών στην Αττάλεια

Το πλέον χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στον χώρο διεξαγωγής της συνόδου. Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδεχόταν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αποχώρησε από το σημείο υποδοχής λίγο πριν από την άφιξη του Κύπριου Προέδρου. Ως αποτέλεσμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός μόνο από τον Γκουτέρες, με τους δύο να ανταλλάσσουν χειραψία, να φωτογραφίζονται και να συνομιλούν για λίγο.

Η αποχώρηση Ερντογάν καταγράφηκε στη ζωντανή μετάδοση της συνόδου, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος επέστρεψε αργότερα στη θέση του για να συνεχίσει την υποδοχή άλλων ηγετών. Ο κ. Ερντογάν είχε προηγουμένως υποδεχθεί προσωπικά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, χωρίς την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Οι διαφορετικοί συμβολισμοί είχαν διαφανεί και κατά την άφιξη των δύο ηγετών στην Αττάλεια την Τρίτη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ταξίδεψε μέσω Ρόδου, έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από λειτουργό της εθιμοτυπίας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αντίθετα, τον Έρχιουρμαν υποδέχθηκαν ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Παρά την κοινή παρουσία των κ.κ. Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στην Αττάλεια, δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ των δύο. Η επαφή τους περιορίστηκε σε μια σύντομη χειραψία.

Παρέμβαση της ΕΕ για τον όρο «Νότια Κύπρος»

Εμπλοκή υπήρξε και για την ονομασία με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία καταγραφόταν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην COP31. Η τουρκική πλευρά επιχείρησε αρχικά να χρησιμοποιήσει τον όρο «Νότια Κύπρος» προκαλώντας κινητοποίηση για την αποτροπή της συγκεκριμένης πρακτικής. Μέχρι και το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας, ο όρος «Νότια Κύπρος» εμφανιζόταν στη σήμανση της κυπριακής αποστολής, όπως οι αναγραφές στα οχήματα της αυτοκινητοπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από παρέμβαση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, η σχετική ορολογία άλλαξε και στις αναφορές άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος «Κύπρος», αντί της ονομασίας «Νότια Κύπρος».

Η κλιματική κρίση

Πέρα από τη διπλωματική διάσταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχείρησε να αναδείξει την ανάγκη μετάβασης από τις διεθνείς διακηρύξεις σε συγκεκριμένες δράσεις για το κλίμα. Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της COP31, υπογράμμισε ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Ζήτησε επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών, μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διπλασιασμό των βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα έως το 2030. Επισήμανε, παράλληλα, ότι απαιτούνται επενδύσεις, επαρκής κλιματική χρηματοδότηση και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Ειδική αναφορά έκανε στις επιπτώσεις που αντιμετωπίζει ήδη η Κύπρος, με τη λειψυδρία, τις ακραίες θερμοκρασίες, την ερημοποίηση και τις σοβαρές πυρκαγιές να καθιστούν την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα άμεσες εθνικές προτεραιότητες. Παρουσίασε, επίσης, την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν δέκα χώρες και πέραν των 200 επιστημονικών εμπειρογνωμόνων.

Ως συγκεκριμένο παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, ο οποίος δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία με την Ιορδανία και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.