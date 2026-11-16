Η επικοινωνία πριν από την κάλπη: Πώς επιλέγουν να μιλήσουν στους ψηφοφόρους οι πρωταγωνιστές του 2028

Η δια ζώσης εκστρατεία του Αβέρωφ

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ανοικτά την τακτική του, από τα τέλη Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι ως τις εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στα μέλη του κόμματος και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Από τότε περιοδεύει σε σωματεία και κοινότητες, σε όλες τις επαρχίες, οργάνωσε ανοικτές συζητήσεις στους Αγίους Ομολογητές, στο Καϊμακλί και στο Πλατύ με σύνθημα «Μαζί Προχωράμε», και την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στη λαϊκή αγορά Στροβόλου. Αποφεύγει τις τακτικές εμφανίσεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η επιλογή αυτή μοιάζει με την παραδοσιακή κυπριακή προεκλογική, όμως ταιριάζει και με το συγκεκριμένο εκλογικό σώμα. Στις 28 Νοεμβρίου ψηφίζουν τα περίπου 49.000 μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ένα κλειστό ακροατήριο που ο τέως πρόεδρος γνωρίζει από τις δεκαετίες του στον κομματικό μηχανισμό.

Αναρτήσεις και μέσα για τον Παμπορίδη

Ο Γιώργος Παμπορίδης ακολούθησε την αντίθετη διαδρομή. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όσους ήθελαν να τον στηρίξουν να το κάνουν διαδικτυακά. Οι πιο αιχμηρές παρεμβάσεις του, από την ενότητα «α λα Τσαουσέσκου» μέχρι τα ερωτήματα για τις τακτικές του τέως, δημοσιεύθηκαν πρώτα στο X και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν από τα ειδησεογραφικά σάιτ. Παράλληλα δίνει συνεντεύξεις σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και podcast, ενώ περιοδεύει και αυτός στις επαρχίες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η απήχησή του είναι μεγαλύτερη στο ευρύτερο ακροατήριο του ΔΗΣΥ από ό,τι στα μέλη. Στην έρευνα της EXPLORER για τον «Φιλελεύθερο» συγκέντρωσε 28% στους ψηφοφόρους του κόμματος και 27% στα μέλη, έναντι 51% και 50% του κ. Νεοφύτου.

Ραδιόφωνο και πάνελ

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, χωρίς κομματικό μηχανισμό πίσω του, εμφανίζεται κυρίως σε ενημερωτικές εκπομπές. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μίλησε στο Omega, στον Alpha, στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στο Sigma, επαναλαμβάνοντας ότι θα κατέβει μόνο αν μπορεί να κερδίσει και ότι οι αποφάσεις του θα ληφθούν ως το τέλος του χρόνου, με ανακοίνωση τον Ιανουάριο. Το μοτίβο θυμίζει διερεύνηση εδάφους, όπου κάθε συνέντευξη απευθύνεται ταυτόχρονα στο κοινό και στο ΑΚΕΛ.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κινείται πιο θεσμικά. Μετά τη συνέντευξή του στο «Bras De Fer» του Alpha, όπου είπε ότι έχει ήδη πρόσωπο στο μυαλό του, ενώ η δημόσια παρουσία του, πέραν από τις διεργασίες, κινείται γύρω από θέματα που συζητά το κόμμα, όπως η ακρίβεια και ζητήματα διαφθοράς.

Βίντεο και προσωπική εικόνα

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, που αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του χρίσματος, ήταν από τους πρώτους πολιτικούς αρχηγούς που επένδυσαν συστηματικά σε βίντεο και προσωπικές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, χρησιμοποιεί το επικοινωνιακό στοιχείο περισσότερο από κάθε άλλον. Τα κυριακάτικα βίντεο που δημοσιεύει δέχθηκαν κριτική ως προεκλογική προβολή και παροχολογία. Ο ίδιος απάντησε στις αρχές Νοεμβρίου ότι «άλλοι ξεκίνησαν την προεκλογική εκστρατεία». Με βίντεο είχε καλέσει τον Ιούνιο τους πολίτες να παρακολουθούν την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων μέσω της πλατφόρμας diakivernisi.gov.cy.

Πού ενημερώνεται ο ψηφοφόρος

Σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό της Ένωσης Συντακτών Κύπρου το 2025, η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν η κύρια πηγή ενημέρωσης για το 72% του κοινού, ακολουθούσαν τα ειδησεογραφικά σάιτ με 45% και το ραδιόφωνο με 43%. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν έδαφος, ενώ το ραδιόφωνο αξιολογήθηκε ως το πιο ποιοτικό και αξιόπιστο μέσο. Στους νέους η εικόνα αλλάζει: σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, για τους νέους Κυπρίους κύρια πηγή ενημέρωσης είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 44%, ακολουθούν οι πλατφόρμες βίντεο με 31% και η τηλεόραση με 27%.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης με θέμα «Ελλάδα-Κύπρος σε νέο πολιτικό τοπίο: Εκλογές, στρατηγική, γεωπολιτικές ισορροπίες», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λευκωσία με πρωτοβουλία της ΜΚΟ «Politeia Cyprus» και των συμβούλων επικοινωνίας «Γνώρα», ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος σημείωσε ότι η ενημέρωση δεν έχει πλέον ενιαίο σημείο εισόδου και τα κόμματα δεν μπορούν να γνωρίζουν από πού ενημερώνεται κάθε ψηφοφόρος. Ο σύμβουλος επικοινωνίας Χαράλαμπος Ρωσίδης πρόσθεσε ότι η προβολή δεν αρκεί χωρίς πολιτική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Σχέδιο ή κάτι γνώριμο;

Ανοικτό παραμένει κατά πόσο οι επιλογές αυτές βασίζονται σε μελέτες και συμβουλές εταιρειών ή προσώπων με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία, ή αν ο καθένας κάνει ό,τι του είναι γνώριμο και ό,τι του επιτρέπουν οι πόροι του. Το αν θα αποδώσουν οι τακτικές θα φανεί σταδιακά. Η πρώτη μετρήσιμη απάντηση έρχεται στις 28 Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί αν η δια ζώσης εκστρατεία του κ. Νεοφύτου ήταν πιο αποτελεσματική από την παρουσία του κ. Παμπορίδη στα μέσα. Για τους υπόλοιπους, η απάντηση θα δοθεί στις κάλπες του 2028.