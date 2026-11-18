Παρά τις αποδοκιμασίες, ο ευρωβουλευτής χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους και συνέχισε κανονικά την πορεία του προς το κτήριο.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «Απελευθερωτική Λογική» δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή και τοποθετήθηκε για το περιστατικό, απευθυνόμενη προσωπικά στον Φειδία Παναγιώτου.

«Φειδία Παναγιώτου, θα πρέπει να αντιληφθείς ότι δεν σε αποδέχεται το σύνολο της νεολαίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, η ομάδα υποστηρίζει ότι η στάση των συμμετεχόντων και τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά την πορεία αποτυπώνουν τη διαφωνία μέρους της νεολαίας με τις πολιτικές θέσεις και τις ενέργειες του ευρωβουλευτή.

«Η στάση μας και τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία της 13ης Νοεμβρίου αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη ότι ένα σημαντικό μέρος της νεολαίας διαφωνεί κάθετα με τις θέσεις και τις ενέργειές σου. Για εμάς είσαι ανεπιθύμητος», καταλήγει η ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο: