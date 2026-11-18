Στο στόχαστρο ομάδας νεαρών διαδηλωτών με εθνικιστικές και ενωτικές θέσεις βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια πορείας της 13ης Νοεμβρίου για την καταδίκη του ψευδοκράτους. Οι νεαροί, κρατώντας ελληνικές σημαίες και σημαίες με τον δικέφαλο αετό έξω από το κτήριο της κυπριακής Βουλής, αποδοκίμασαν τον ευρωβουλευτή τη στιγμή που εισερχόταν σε αυτό, φωνάζοντας το σύνθημα «Προδότη Φειδία Παναγιώτου».
Στο στόχαστρο εθνικιστών ο Φειδίας Παναγιώτου: «Για εμάς είσαι ανεπιθύμητος» - Η ψύχραιμη αντίδραση του Ευρωβουλευτή (βίντεο)
Με το σύνθημα «Προδότη Φειδία» αποδοκίμασαν διαδηλωτές τον ευρωβουλευτή κατά την είσοδό του στη Βουλή, στην πορεία της 13ης Νοεμβρίου - Ο ίδιος τούς χαιρέτησε και συνέχισε κανονικά
Παρά τις αποδοκιμασίες, ο ευρωβουλευτής χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους και συνέχισε κανονικά την πορεία του προς το κτήριο.
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «Απελευθερωτική Λογική» δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή και τοποθετήθηκε για το περιστατικό, απευθυνόμενη προσωπικά στον Φειδία Παναγιώτου.
«Φειδία Παναγιώτου, θα πρέπει να αντιληφθείς ότι δεν σε αποδέχεται το σύνολο της νεολαίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στην ίδια ανάρτηση, η ομάδα υποστηρίζει ότι η στάση των συμμετεχόντων και τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά την πορεία αποτυπώνουν τη διαφωνία μέρους της νεολαίας με τις πολιτικές θέσεις και τις ενέργειες του ευρωβουλευτή.
«Η στάση μας και τα συνθήματα που ακούστηκαν στην πορεία της 13ης Νοεμβρίου αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη ότι ένα σημαντικό μέρος της νεολαίας διαφωνεί κάθετα με τις θέσεις και τις ενέργειές σου. Για εμάς είσαι ανεπιθύμητος», καταλήγει η ανάρτηση.
Δείτε το βίντεο:
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.