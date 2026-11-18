Ο 54χρονος Ματάν Καχάνα, πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού, έλαβε 66 από τις 120 ψήφους της Κνέσετ, με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων.

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Κνέσετ», η οποία πλέον θα «ασκεί πλήρως και αποτελεσματικά τον ρόλο της ως οργάνου ελέγχου» της κυβέρνησης, έγραψε αργά χθες το βράδυ ο κ. Άιζενκοτ στο X.

Ο πρόεδρος της ισραηλινής Βουλής έχει σημαντικό ρόλο, καθώς καθορίζει το πρόγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών και μπορεί, επομένως, να επιταχύνει ή να καθυστερήσει τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες για νομοσχέδια.

Η θέση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τον κ. Άιζενκοτ, ο οποίος θέλει να ανατρέψει το ταχύτερο τη νομοθετική κληρονομιά του κ. Νετανιάχου, με κύριο στόχο τη δικαστική μεταρρύθμιση, την οποία οι επικριτές χαρακτηρίζουν αντιδημοκρατική.

Η ψηφοφορία έγινε ενώ το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, από τις οποίες δεν προέκυψε η καθαρή νίκη που επιδίωκαν ούτε η συμμαχία του κ. Νετανιάχου ούτε εκείνη του κ. Άιζενκοτ. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ανέθεσε στον τελευταίο τον σχηματισμό κυβέρνησης και εκείνος βρίσκεται σε εντατικές επαφές προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διαδικασία εκλογής του προέδρου της Κνέσετ συνοδεύτηκε από νέες εντάσεις και τοξικό κλίμα. Σύμμαχοι του κ. Νετανιάχου αποδοκίμασαν Άραβες βουλευτές την ώρα που ψήφιζαν υπέρ του κ. Καχάνα.

Το Λικούντ, το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη νίκη του κ. Καχάνα «μαύρη μέρα στην ιστορία της Κνέσετ», αποδίδοντάς την στις «ψήφους των υποστηρικτών της τρομοκρατίας».

«Η Κνέσετ είναι το σπίτι όλων των πολιτών του Ισραήλ και θα είμαι πρόεδρος της Βουλής για όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, φυλής ή φύλου», δήλωσε ο κ. Καχάνα σε σύντομη ομιλία μετά την εκλογή του.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγορεί καθημερινά τα δύο αραβικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην Κνέσετ, το Ραμ και την Ενοποιημένη Λίστα, για εκτεταμένη εκλογική απάτη, υποστηρίζοντας ότι αγόρασαν ψήφους με χρήματα από το Κατάρ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν, ωστόσο, ότι η έρευνα που ξεκίνησε για τις καταγγελίες βασίστηκε σε σήμα και πληροφορίες από συνεργάτες του κ. Νετανιάχου, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της.

«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι δωροδοκήθηκαν ψηφοφόροι σε έκταση ικανή να επηρεάσει το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας», ανέφερε χθες Τρίτη η εκλογική επιτροπή.

Με τον έλεγχο της προεδρίας της Κνέσετ, ο κ. Άιζενκοτ, εφόσον συνεχίσει να έχει τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, θα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στον κ. Νετανιάχου ακόμη και πριν από τον ενδεχόμενο σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο κεντρώος εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανακοινώσει ότι θα συστήσει επιτροπή έρευνας για τα κενά, τις παραλείψεις και τις αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας, για τις οποίες κατηγορεί τον κ. Νετανιάχου σε σχέση με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έχει επίσης δηλώσει ότι σκοπεύει να ακυρώσει διάφορα μέτρα και νόμους που ψήφισε η απερχόμενη κυβέρνηση, με κυριότερη τη δικαστική μεταρρύθμιση. Η αντιπολίτευση την καταγγέλλει, θεωρώντας ότι περιορίζει την ανεξαρτησία του ανώτατου δικαστηρίου, βασικού μηχανισμού ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο κ. Καχάνα, μέλος του Γιασάρ, του κόμματος του κ. Άιζενκοτ, είναι γνωστός στο Ισραήλ κυρίως για τη στρατιωτική του σταδιοδρομία, η οποία ενισχύει την πολιτική του θέση σε μια κοινωνία που έχει στρατιωτικοποιηθεί έντονα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως ο κ. Νετανιάχου και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, υπηρέτησε στη Σαγιερέτ Ματκάλ, επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Ο κ. Καχάνα μπήκε στην πολιτική το 2019, στο πλευρό του κ. Μπένετ, με το κόμμα «Η Νέα Δεξιά». Εκλέχθηκε στην Κνέσετ την ίδια χρονιά και αργότερα διετέλεσε υπουργός Θρησκευμάτων από το 2021 έως το 2022.

Αν και είναι ενεργά θρησκευόμενος Εβραίος, αντιμετωπίζεται ως «μαύρο πρόβατο» από τα υπερορθόδοξα κόμματα, επειδή εισηγήθηκε μεταρρυθμίσεις που θα περιόριζαν τον έλεγχο του Μεγάλου Ραβινάτου, κορυφαίου θρησκευτικού θεσμού με μεγάλη επιρροή στη θρησκευτική και πολιτική ζωή του εβραϊκού κράτους.

Ο Ματάν Καχάνα διαδέχεται τον Αμίρ Οχάνα, στενό συνεργάτη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατείχε το αξίωμα από το 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ