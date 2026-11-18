Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ακόμη έξι άτομα, ένας Νορβηγός και πέντε Σουηδοί, οι οποίοι απελάθηκαν στις χώρες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σε ανακοίνωσή του στις 29 Αυγούστου, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας Κύπρου, σε συνεργασία με τις Αρχές της Δανίας και τη Europol, οδήγησε στη σύλληψη τριών προσώπων στη Λάρνακα και την Αμμόχωστο, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε μέσω Europol πληροφορίες για σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής και ενεργοποίησε αμέσως επιχειρησιακό σχεδιασμό, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Αστυνομίας της Δανίας.

Η συντονισμένη διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων οδήγησε στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων και σε επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι. Για την ίδια υπόθεση έγιναν πέντε συλλήψεις και στην επαρχία Πάφου.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι η επιχείρηση αναδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Πρόσθεσε ότι ενισχύει σταθερά τη συνεργασία της με τη Europol και τις ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ